Video | Así quedó bus que cayó al abismo en Antioquia, tras accidente que dejó 17 personas muertas

Una semana después de que se registró un grave accidente de tránsito que cobró la vida de 16 jóvenes, recién egresados del colegio Liceo Antioqueño de Bello (Antioquia), y del conductor del bus en el cual se transportaban, las autoridades retiraron el vehículo, que cayó a un abismo en la vía entre Segovia y Remedios. Algunos estudiantes venían cantando y celebrando el fin de un viaje de graduación a Coveñas (Sucre) cuando la tragedia los sorprendió, según contaron algunos de los sobrevivientes.

“Me encontraba con mis amigos hablando, riéndonos con la música y todo el mundo estaba muy feliz. Estábamos disfrutando del regreso hacia Medellín, de que todo en nuestro paseo fue bastante bien”, recordó para Noticias Caracol David Rua, uno de los sobrevivientes de la tragedia y quien es recordado como un "ángel" debido a que fue quien caminó hacia la carretera para alertar de lo sucedido.

El joven relató que estaba durmiendo antes del siniestro, y que se despertó por "un sonido y un temblor muy aterrador". Cuando abrió los ojos, vio "cómo todo empezó a levitar". Inmediatamente se dio cuenta que estaban "cayendo a algún vacío”, por lo que se acurrucó en posición fetal debajo de la silla para protegerse. “Cuando cierro los ojos, se escuchan todos los estruendos. Sentí golpes por todo el cuerpo, pero ninguno tan fuerte”, añadió.



Tras la tragedia, él logró salir por una ventana, y vio a muchos de sus compañeros fallecidos. Intentó inmediatamente auxiliar a algunas de las personas, y luego se dispuso a caminar hasta la carretera, un camino largo y agotador. Una vez llegó allí, intentó detener a algunos vehículos, pero nadie paraba, hasta que finalmente una tractomula se detuvo y permitió activar el rescate.



Además de las 17 personas fallecidas, 20 quedaron heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos cercanos y aún se encuentran recuperándose. La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, envío un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas del siniestro vial. “Pierden la vida unos jóvenes con toda una vida por delante. Es doloroso. Lo digo como autoridad de tránsito y madre”, lamentó.

A una semana del trágico accidente en vías del Nordeste de Antioquia, donde murieron 16 bachilleres del Liceo Antioqueño y el conductor del bus, retiraron los restos del vehículo del lugar del siniestro. 14 de los 20 heridos ya han sido dados de alta. #VocesySonidos pic.twitter.com/XyI9Wua8wD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 21, 2025

¿Qué hipótesis hay del accidente en Remedios, Antioquia?

La generalBlanco habló con Noticias Caracol el pasado martes y se refirió al una de las versiones que se trabaja, la cual refiere un microsueño que habría sufrido Johnatan Taborda, el conductor del bus. La funcionaria indicó fue que esta posibilidad no ha sido confirmada.

Tan pronto las autoridades llegaron al sitio, según relató, hicieron "un análisis preliminar de la carretera, de la vía, de la infraestructura vial". Estas pesquisas arrojaron como hipótesis preliminar "una distracción en la conducción", que tendría que ver "con la forma de la vía, ya que esta es una calzada recta, pendiente, ascendiente, con tres carriles de circulación".

No obstante, los familiares de algunas de las víctimas y algunos sobrevivientes han reportado que el bus, al parecer, presentaba fallas antes del accidente. Óscar Gutiérrez, el abuelo de Valeria López, joven de 18 años que falleció en el accidente, indicó que “el bus ya venía varado hace mucho rato, tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron". Añadió que la madre de Valeria le dijo que se bajaran del bus, pero "siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir".

Por ahora, las autoridades se encuentran analizando pruebas en el lugar del accidente para determinar qué ocurrió con el bus. Mientras tanto, en Bello hicieron un sentido homenaje y les dieron el último adiós a los estudiantes que fallecieron en la tragedia.

