Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Así quedó bus que cayó al abismo en Antioquia, tras accidente que dejó 17 personas muertas

Video | Así quedó bus que cayó al abismo en Antioquia, tras accidente que dejó 17 personas muertas

El vehículo fue recuperado una semana después del siniestro, que también dejó 20 personas heridas. Los jóvenes que venían en el vehículo se dirigían a Bello tras un viaje de grado.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de dic, 2025
Grave accidente en Antioquia deja al menos 12 muertos: excursión de colegio terminó en tragedia
El bus quedó destruido -
Redes sociales

