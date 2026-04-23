El Sena abrió nuevo plazo para estudiar técnicos y tecnólogos gratis en 2026: cómo aprovecharlo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó que sigue disponible la inscripción para su Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, que inicialmente tenía previsto cerrar el pasado 22 de abril. La entidad estableció que el nuevo plazo irá hasta el 26 de abril y reúne alrededor de 1.200 programas en distintas áreas del conocimiento. La convocatoria está dirigida a personas en todo el país y contempla opciones de formación en niveles operario, auxiliar, técnico y tecnólogo.

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Según la entidad, la oferta actual supera los 36 mil cupos disponibles tanto en modalidad presencial como a distancia. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co, donde los aspirantes pueden consultar los programas disponibles, revisar los requisitos de cada uno y completar el proceso de registro. La oferta incluye formación en sectores como tecnología, industria, agro, servicios y ambiente, entre otros.

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Entre los requisitos generales, la edad mínima para postularse es de 14 años. Sin embargo, las condiciones académicas varían según el nivel elegido. Los programas de operario, auxiliar y técnico no requieren título de bachiller, mientras que los programas de nivel tecnólogo sí exigen haber culminado la educación media y haber presentado las pruebas Saber 11.



¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:



Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Diríjase a la sección "Nuestra oferta educativa"

Seleccione la opción "Presencial" o la modalidad a distancia, según su interés

o la modalidad a distancia, según su interés Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos específicos.



Lista de la oferta de formación disponible en el Sena

La convocatoria incluye programas organizados en cuatro niveles de formación: tecnólogo, técnico, auxiliar y operario. Cada uno responde a distintos grados de especialización y requisitos académicos.



Programas de nivel tecnólogo

Este nivel está dirigido a personas que han finalizado su educación media y cuentan con título de bachiller. Entre los programas disponibles se encuentran:



Automatización industrial

Gestión agroempresarial

Procesamiento y conservación de alimentos

Gestión de la producción agrícola

Gestión de sistemas ganaderos sostenibles

Coordinación de sistemas integrados de gestión

Gestión contable y financiera

Desarrollo de procesos de mercadeo

Implementación de infraestructura TIC

Supervisión de obras de infraestructura vial

Gestión empresarial

Construcción en edificaciones

Estos programas están orientados a procesos de mayor complejidad técnica y a la gestión de proyectos en distintos sectores productivos.



Programas de nivel técnico

En este nivel se agrupan formaciones enfocadas en el desarrollo de habilidades prácticas para el desempeño laboral. Algunos de los programas disponibles son:



Sistemas teleinformáticos

Programación de software

Electricista industrial

Mantenimiento de equipos de cómputo

Producción agropecuaria

Cocina

Panificación

Elaboración de productos alimenticios

Contabilización de operaciones comerciales y financieras

Talento humano

Atención integral al cliente

Construcción de edificaciones

Operación de eventos

Estos programas no solo están dirigidos a quienes buscan ingresar al mercado laboral, sino también a quienes desean fortalecer conocimientos en áreas específicas.



Programas de nivel auxiliar

Este nivel está orientado a formación básica para el desempeño de tareas específicas en diferentes sectores. Se incluyen programas como:



Cocina

Promoción de seguridad alimentaria

Información turística

Servicios de alimentación y limpieza

Servicio de arreglo de habitaciones

Promoción de productos

La formación en este nivel busca facilitar el acceso rápido al mercado laboral en actividades operativas.



Programas de nivel operario

En este nivel se encuentran programas enfocados en actividades manuales o de apoyo en procesos productivos. Entre ellos están:



Procesos de panadería

Producción apícola

Producción piscícola

Manejo de maquinaria de confección industrial

Instalaciones eléctricas para viviendas

Mampostería

Recuperación de residuos sólidos

Estos programas están diseñados para el desarrollo de habilidades específicas en oficios técnicos básicos.



¿Cómo registrarse, paso a paso, a Betowa?

Para acceder a los cursos ofrecidos por el Sena, es necesario registrarse en el portal Betowa, donde los interesados podrán inscribirse en los programas de su elección.



Ingrese al sitio web Sena Betowa. En la página principal encontrará el botón "Registrarse", que deberá pulsar para comenzar el proceso de registro.

que deberá pulsar para comenzar el proceso de registro. En la pantalla de registro, seleccione el tipo de documento de identidad que utilizará para su registro en el Sena. Puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Después, ingrese el número de documento y haga clic en "Continuar" . El sistema verificará si ya estaba registrado anteriormente en SofiaPlus .

. El sistema verificará si ya estaba registrado anteriormente en . Betowa le presentará los términos y condiciones de uso de la plataforma del Sena, los cuales es importante leerlos detenidamente. Si está de acuerdo, marque la casilla de verificación y haga clic en "Continuar" .

. Ingrese sus datos personales y asegúrese de llenar todos los campos obligatorios, especialmente los marcados con un asterisco (*). Al finalizar, haga clic en "Continuar" .

. Complete la información relacionada con su lugar de residencia, teléfonos de contacto (fijo y móvil) y, si es necesario, los datos de un acudiente. Recuerde que debe ingresar correctamente los indicativos nacionales y de área para los números de teléfono.

La plataforma del Sena le pedirá que establezca una contraseña de al menos cinco caracteres numéricos. Después de ingresar los caracteres de verificación de la imagen, haga clic en "Terminar" .

. Una vez completados estos pasos, el sistema le confirmará que su registro ha sido exitoso. Además, recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.

En cuanto a los requisitos para participar, el Sena indicó que los aspirantes deben tener al menos 14 años de edad. Sin embargo, algunos programas pueden exigir condiciones adicionales dependiendo del nivel de formación seleccionado.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co