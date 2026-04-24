Cómo consultar su citación a las Saber Pro y TyT de este domingo 26 de abril: link oficial

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) convocó para este domingo 26 de abril a más de 246 mil estudiantes de educación superior en todo el país para la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al primer semestre del año. La jornada se desarrollará bajo la modalidad de lápiz y papel en cientos de puntos habilitados a nivel nacional.

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De acuerdo con la entidad, los exámenes se aplicarán en 286 sitios distribuidos en más de 80 municipios. Según las cifras entregadas por el Icfes, más de 140 mil personas están convocadas para presentar Saber Pro. Por su parte, cerca de 106 mil estudiantes harán lo propio con Saber TyT. Del total de citados, también se contempla la participación de 960 ciudadanos extranjeros que se encuentran adelantando estudios en instituciones colombianas.

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Además de la aplicación en Colombia, también se realizará una jornada en el exterior. En ese caso, 1.244 personas presentarán la prueba en modalidad electrónica, distribuidas en 80 ciudades ubicadas en 30 países. Estas evaluaciones están dirigidas a estudiantes que se encuentran en los últimos semestres de sus programas. En el caso de Saber Pro, está orientada a quienes cursan carreras profesionales universitarias, mientras que Saber TyT corresponde a estudiantes de programas técnicos y tecnológicos.



El Icfes insiste en la importancia de consultar previamente la citación a través de su página web. Allí los estudiantes pueden verificar el lugar exacto donde deben presentarse, así como detalles logísticos relacionados con la prueba.



Cómo consultar su citación para las Saber Pro y TyT

El Icfes ha dispuesto una plataforma digital para que cada persona pueda conocer con anticipación su lugar de aplicación. Para ello, siga estos pasos:



Ingrese al portal oficial del Icfes: www.icfes.gov.co

Diríjase a la sección 'Citación' disponible en el menú principal o a través del botón destacado en la página de inicio.

disponible en el menú principal o a través del botón destacado en la página de inicio. Seleccione el tipo de prueba que debe presentar: Saber Pro o Saber TyT.

Ingrese sus datos personales, como el tipo y número de documento de identidad.

El sistema mostrará su citación, que incluye:

Dirección exacta del lugar de aplicación.

Jornada asignada (mañana o tarde).

Número de salón.

Indicaciones específicas para su sede.

Una vez finalizada la jornada, los estudiantes podrán descargar el certificado de asistencia a partir del lunes 18 de mayo. En cuanto a los resultados individuales, estos estarán disponibles desde el viernes 14 de agosto en el portal oficial del Icfes.



Horarios que debe tener en cuenta para las pruebas del Icfes

Tenga en cuenta que las pruebas están diseñadas para medir competencias generales que se consideran relevantes para el desempeño académico y laboral. Entre estas se encuentran el razonamiento cuantitativo, la lectura crítica, la comunicación escrita, las competencias ciudadanas y el manejo del idioma inglés.

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La jornada de aplicación se desarrollará en un solo día, con sesiones en la mañana y en la tarde. Para quienes están citados en la mañana, el ingreso está previsto desde las 7:00 a. m., con finalización hacia el mediodía. En el caso de la jornada de la tarde, el inicio está programado para la 1:30 p. m. El tiempo máximo para resolver el examen es de 4 horas y 40 minutos.

La entidad recomienda a los participantes llegar con anticipación suficiente para evitar inconvenientes y ubicar con claridad el sitio asignado.



Requisitos para presentar la prueba

Uno de los aspectos más importantes es portar un documento de identidad válido. Entre los documentos aceptados se encuentran la cédula de ciudadanía (en formato físico o digital), la tarjeta de identidad, el pasaporte vigente, la licencia de conducción nacional o el certificado de documento en trámite.

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Para el caso de ciudadanos extranjeros, se admite la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal acompañado del documento de identidad del país de origen. Las autoridades también indicaron que los documentos digitales deben presentarse a través de las aplicaciones oficiales correspondientes, por lo que no se aceptarán copias impresas ni fotografías.

Los estudiantes deben llevar lápiz de mina número 2, borrador y tajalápiz. Estos elementos son de uso personal y no pueden compartirse durante la prueba. En cuanto a restricciones, está prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro del salón. En caso de portar estos objetos, deberán ser guardados en los mecanismos de seguridad establecidos por la organización y solo podrán recuperarse al finalizar la jornada.

El incumplimiento de esta norma puede derivar en la anulación del examen.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co