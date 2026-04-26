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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Camión cargado con pollos fue incinerado en zona rural de Jamundí: hay bloqueos en la vía

Camión cargado con pollos fue incinerado en zona rural de Jamundí: hay bloqueos en la vía

El nuevo hecho violento en Valle del Cauca obligó a cerrar completamente el paso hacia varios corregimientos en zona rural de Jamundí.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Camión cargado con pollos fue incinerado en zona rural de Jamundí: hay bloqueos en la vía
Camión cargado con pollos fue incinerado en zona rural de Jamundí.
Suministrada

Un nuevo hecho de orden público se registró en la noche de este domingo 26 de abril en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en medio de los recientes episodios de violencia que afectan a regiones del Cauca y Valle del Cauca. Según reportes preliminares, un grupo de hombres armados interceptó un camión que transportaba aves y lo atravesó sobre el puente de Río Claro, para luego prenderle fuego.

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(Lea también: Fotos de los secuaces de Mordisco: ellos son los disidentes detrás de violencia en Cauca y Valle)

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El automotor llevaba un cargamento de pollos vivos y fue atravesado en la vía, lo que impidió el paso normal por el sector. Posteriormente, el camión fue incendiado en el mismo punto, generando el bloqueo total del corredor vial. Esta situación provocó la interrupción del tránsito hacia diferentes zonas rurales del municipio de Jamundí.

Bloqueos en la vía hacia corregimientos rurales de Jamundí

El cierre de la vía ha afectado la conexión con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia, donde no se ha podido restablecer el paso vehicular debido a la obstrucción en el puente.

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"Ante hechos de orden público en el puente del Río Claro, donde un camión que transportaba aves fue incinerado por hombres armados, se informa que el paso hacia la zona rural está suspendido. Bomberos atienden la emergencia y el Ejército hace presencia en la zona", indicó la Alcaldía de Jamundí en un comunicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

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