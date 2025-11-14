Nueva oportunidad del Icetex para estudiantes en mora: condonarán el 100% de intereses vencidos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció que a partir del 18 de noviembre y durante más de un mes, pondrá en marcha una nueva "jornada de soluciones", dirigida a personas con créditos educativos en mora que necesiten de un mecanismo para ponerse al día y reducir así el valor total de su deuda. Interesados deben tener en cuenta que este alivio terminará el próximo 20 de diciembre.

El Icetex realiza periódicamente este tipo de jornadas con el fin de atender las dificultades económicas de sus beneficiarios y reducir el número de créditos en mora, un aspecto que afecta tanto a la entidad como a los usuarios.



Nueva oportunidad del Icetex para estudiantes en mora

Según indicó el Icetex, esta oportunidad contempla la condonación del 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios para quienes definan un acuerdo de pago y cumplan con los compromisos establecidos en ese proceso.

La entidad espera que alrededor de 98.000 beneficiarios, tanto de cartera activa como castigada, participen en este espacio diseñado para facilitar la normalización de obligaciones. La convocatoria también incluye a quienes financiaron sus estudios a través de Fondos en Administración sometidos a las políticas del Icetex y registran un atraso superior a 31 días.



"El Icetex siempre piensa en las personas con dificultades en el pago de sus créditos educativos y las Jornadas de soluciones son el espacio propicio para que mancomunadamente se logren los acuerdos. Desde la entidad, con un gran esfuerzo económico se contribuye con la condonación de intereses corrientes y moratorios que es un alivio al bolsillo para ponerse al día", explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.



¿A quién está dirigida la jornada del Icetex y qué permite hacer?

La iniciativa cobija a estudiantes y egresados con mora desde 31 días en adelante, sin importar si sus créditos se encuentran en etapa de estudios, periodo de gracia o fase de amortización. Quienes participen podrán acordar un mecanismo de extinción, normalización o refinanciación, según el reglamento de recuperación de cartera del Icetex. Estas alternativas funcionan así:



Extinción de la obligación: implica el pago total del crédito pendiente.

implica el pago total del crédito pendiente. Normalización: consiste en cancelar el saldo vencido para recuperar la regularidad del crédito.

consiste en cancelar el saldo vencido para recuperar la regularidad del crédito. Refinanciación: permite modificar plazos o valores de cuotas con el fin de ajustar el crédito a la capacidad de pago actual del beneficiario.

Cualquiera de estas opciones puede gestionarse durante la jornada, siempre que el usuario cumpla con el acuerdo firmado. Solo entonces se activa la condonación del 100% de los intereses moratorios y corrientes vencidos.



Oportunidad del Icetex se puede tomar virtual

Una de las características principales de esta jornada es que los beneficiarios pueden realizar todo el proceso sin desplazarse a oficinas físicas. Icetex habilitó líneas telefónicas, chat, videollamadas y herramientas de "click to call" para facilitar el contacto y evitar congestiones. Los canales fueron organizados según el nivel de mora:



Para créditos con mora entre 31 y 90 días

Línea gratuita nacional: 018000112845 (desde teléfono fijo).

Línea Bogotá: (601) 3073070.

Chat: disponible en la plataforma web institucional.

Servicio de “Click to Call”: opción para solicitar llamada inmediata desde el navegador.

Videollamada: atención con asesor especializado.

Para mora superior a 91 días

Línea gratuita nacional: 018000119716 (desde teléfono fijo).

Línea Bogotá: (601) 7490211.

Chat, click to call y videollamada a través de la plataforma de atención remota habilitada por la entidad.

Todos los canales operan en los horarios definidos para la jornada: de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. La entidad reiteró que no existe ningún cobro por estos trámites y que los usuarios no deben recurrir a intermediarios, ya que se han identificado casos de estafa en procesos de normalización de cartera administrados por terceros ajenos al Icetex.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co