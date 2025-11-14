En vivo
Noticias Caracol
ESTILO DE VIDA  / Nueva oportunidad del Icetex para estudiantes en mora: condonarán el 100% de intereses vencidos

Nueva oportunidad del Icetex para estudiantes en mora: condonarán el 100% de intereses vencidos

La entidad habilitará un periodo especial de atención para que cerca de 98.000 beneficiarios en mora acuerden un plan de pago y accedan a la condonación del 100% de los intereses vencidos y moratorios.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Nueva oportunidad del Icetex para estudiantes en mora: condonarán el 100% de intereses vencidos
El Icetex realiza periódicamente este tipo de jornadas con el fin de atender las dificultades económicas de sus beneficiarios. -
Icetex

