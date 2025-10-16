En vivo
Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA  / La recomendación del Icetex a jóvenes que reciben apoyo de sostenimiento: ya comenzaron los giros

La recomendación del Icetex a jóvenes que reciben apoyo de sostenimiento: ya comenzaron los giros

Más de 42.000 jóvenes priorizados por su condición socioeconómica ya comenzaron a recibir el apoyo de sostenimiento correspondiente al segundo semestre de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de oct, 2025
Icetex recordó los pasos clave para beneficiarse del apoyo de sostenimiento: ya comenzaron los giros
Estos fondos están destinados a respaldar los gastos de manutención de los beneficiarios. -
Colprensa/ Getty Images

