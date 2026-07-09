Investigan infección con VIH de 78 niños que recibían atención en un hospital de Pakistán

El Gobierno de la provincia de Sindh, en Pakistán, investiga la infección con VIH de por lo menos 78 niños atendidos en un hospital público de Karachi, un caso que ha llegado al Tribunal Superior provincial entre denuncias de posible negligencia médica y reutilización de jeringuillas contaminadas.

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"Puedo confirmar que 78 niños han sido diagnosticados con VIH en el centro de salud. Se tomarán medidas estrictas si se descubre a algún responsable de este brote", dijo a EFE el portavoz del Departamento de Salud provincial, Shakeel Dogar.

Los casos fueron detectados en el hospital Kulsum Bai Valika, una instalación de la Institución de Seguridad Social de los Empleados de Sindh (SESSI, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Trabajo, en la zona industrial SITE de Karachi. El portavoz indicó que todos los menores reciben tratamiento médico en el centro, mientras las autoridades tratan de determinar el origen de las infecciones.



"Aseguramos a las familias de los niños afectados que el Departamento de Trabajo y el Gobierno de Sindh no los dejarán solos ante este calvario. Garantizaremos su tratamiento médico completo y brindaremos todo el apoyo posible", declaró a los medios el ministro provincial de Trabajo y Protección Social, Saeed Ghani.



El ministro afirmó que no se perdonará a nadie que sea hallado culpable de negligencia, independientemente de si se trata de médicos, personal paramédico u otros funcionarios.



¿Cómo habrían infectado a los niños?

La semana pasada, el Tribunal Superior de Sindh dio al Gobierno provincial un plazo de dos semanas para presentar un informe sobre el presunto brote de VIH en el hospital. El requerimiento se produjo después de que un demandante presentara una lista preliminar de niños supuestamente infectados por la reutilización de jeringuillas contaminadas y solicitara al tribunal una investigación independiente.

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La demanda sostiene que el número total de niños infectados podría ascender a 200, una cifra que por ahora no ha sido confirmada por las autoridades. El Gobierno provincial negó, sin embargo, que las infecciones se deban a la reutilización de jeringuillas en el hospital y aseguró que el centro utiliza material autodesactivable, diseñado para bloquearse tras un solo uso.

Ghani señaló que hasta el momento solo se han recopilado y verificado los datos de 78 menores y añadió que algunos padres no han comparecido ante el comité de investigación, lo que impide establecer una cifra definitiva.

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El ministro indicó que los primeros reportes sobre los casos surgieron a finales de octubre de 2025 y que las autoridades ordenaron entonces una investigación interna, tras la cual varios funcionarios fueron suspendidos.

Pakistán ha registrado en los últimos años varios brotes de VIH asociados a malas prácticas sanitarias, especialmente en Sindh. En 2019, centenares de niños dieron positivo en el distrito de Larkana, en un caso que las autoridades y organismos internacionales vincularon entonces con el uso de material médico contaminado.

AGENCIA EFE