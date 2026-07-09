Él es el hombre que fue capturado en un gimnasio de Medellín: es señalado por presunta conspiración

Los usuarios de un gimnasio en Medellín interrumpieron su rutina de ejercicio cuando llegó un grupo de uniformados para capturar a un ciudadano extranjero que estaba entrenando en la sede deportiva y que tenía deudas pendientes con la justicia en Canadá. Un video trascendió en redes sociales y muchos se preguntaron quién era este hombre y cuál era el motivo de su detención. El operativo de su captura lo desarrolló la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol.

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¿Quién es el hombre que fue capturado? Este es su prontuario criminal

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio detalles sobre este hombre, que fue identificado como Arif Jhuman, un ciudadano canadiense conocido con el alias de “Gillani” o “William Milles”. De acuerdo con la investigación, este sujeto habría entrado a Colombia en 2025, cuando presuntamente usó documentos de identidad falsificados para ocultar su identidad y evadir los controles de las autoridades.



El hombre es requerido por la justicia de los Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes y la conspiración para el tráfico ilegal de armas de fuego. Además, es requerido por la Policía Provincial de Ontario (Canadá) por haber incumplido las condiciones de su libertad condicional tras una condena de diez años de prisión. Información de las autoridades señala que en 2024 este hombre fue capturado en Miami por presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

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Sin pausa y con contundencia contra el narcotráfico.

Nuestra @PoliciaColombia, en… pic.twitter.com/Q0EorPdoDS — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 9, 2026

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Las investigaciones señalan que entre 2023 y 2024, alias Gillani habría participado en una red criminal dedicada al envío ilegal de más de cien armas de fuego desde el estado de Florida hacia Canadá. En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. lo acusó por conspiración para tráfico de armas.

María Paula Rodríguez Rozo

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