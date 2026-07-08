Adiós al examen para estudiar estas carreras en la Universidad Nacional en 2027: cómo inscribirse

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ya abrió el proceso de admisión para estudiar en alguno de sus programas académicos durante el primer semestre de 2027. La institución informó que esta convocatoria viene con "dos hitos históricos importantes que facilitarán el acceso de miles de jóvenes" a la educación superior. Uno de los cambios incluye la eliminación del examen de admisión para algunos programas ofrecidos en diferentes sedes.
Además del cambio en el sistema de admisión, la universidad anunció la incorporación de una nueva carrera enfocada en el estudio de los ecosistemas marinos que abrirá su primera cohorte en 2027. El proceso de inscripción para estudiar un pregrado en cualquiera de las sedes de la institución abrió el 6 de julio e irá hasta el próximo 19 de agosto de 2026. Interesados podrán realizar su proceso desde ya y adquirir el derecho de participación en la convocatoria.
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Fechas clave para estudiar en la Universidad Nacional en 2027-1
Los aspirantes deberán estar atentos a cada una de las etapas definidas por la Universidad Nacional para completar correctamente el proceso de admisión. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:
- Inscripciones: del 6 de julio al 19 de agosto de 2026.
- Consulta de citación para presentar la prueba: 31 de agosto de 2026.
- Aplicación del examen de admisión (a quienes aplique): 20 de septiembre de 2026.
- Inscripción del programa curricular: del 1 al 6 de octubre de 2026.
- Publicación de resultados de admisión: 9 de octubre de 2026.
La Universidad recordó que el valor de la inscripción para esta convocatoria es de 175.000 pesos, correspondiente al pago del PIN que habilita la participación en el proceso.
Examen de admisión se elimina para algunas sedes de la Universidad Nacional
Una de las principales modificaciones para este periodo académico beneficia a quienes aspiran a ingresar mediante los programas especiales de admisión en las sedes de presencia nacional de la Universidad. La Resolución 19 de 2026 establece que "el sistema de admisión garantizará la igualdad de tratamiento para el acceso a la Universidad, sin perjuicio de la organización de sistemas específicos de ingreso y apoyo para aspirantes de comunidades étnicas, grupos sociales especiales, mejores bachilleres u otros casos similares".
De acuerdo con la institución, desde esta convocatoria los aspirantes a los programas PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica) y PAET "ya no tendrán que presentar la prueba de admisión de la Universidad" para acceder a las sedes de Amazonia, Orinoquía, Caribe y Tumaco que incluyen programas tradicionales como Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Estadística, Matemáticas y algunas ingenierías. En lugar de presentar la prueba propia de la Universidad Nacional, los aspirantes serán evaluados mediante el resultado obtenido en las pruebas Saber 11.
La decisión de la institución se debe a que "un número significativo de los aspirantes a dichos programas reside en municipios y territorios apartados, para quienes el desplazamiento hasta los sitios definidos por la Universidad para la aplicación de la prueba de admisión representa una carga importante en términos de tiempo, costos y accesibilidad, lo cual puede constituir una barrera para su participación efectiva en el proceso de admisión".
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La nueva modalidad aplica para quienes hayan presentado el examen Saber 11 desde el año 2020 en adelante. También podrán participar quienes ya se encuentren inscritos para presentar esa prueba durante el presente año, siempre que registren el número SNP correspondiente dentro del proceso de inscripción. Otra diferencia importante es que estos aspirantes deberán escoger el programa académico desde el momento en que realizan la inscripción, puesto que en convocatorias anteriores la elección del programa se efectuaba después de conocer los resultados.
Habrá nuevo pregrado en la Sede Caribe de la Universidad Nacional
La convocatoria 2027-1 también marca el inicio de un nuevo programa académico dentro de la oferta institucional. Se trata del pregrado en Oceanología, que comenzará a ofrecerse en la Sede Caribe, "lo cual amplia la diversidad de programas y sitios dónde estudiar". El programa estará orientado a la formación de profesionales con conocimientos sobre procesos físicos, biológicos, químicos y ambientales asociados al mar.
La profesora Liza Hayes, directora de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, afirma que "después de casi cinco años en que la Institución no daba apertura a programas nuevos y de que ninguna Sede de Presencia Nacional tuviera su propio programa, llegamos con la oferta y propuesta de Oceanología como un proyecto que responde a las solicitudes de Colombia y el mundo por volver la mirada hacía los océanos”.
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"Es un programa que se oferta en la Sede Caribe, lo cual amplia la diversidad de programas y sitios dónde estudiar. De esta forma podemos voltear la mirada y observar el Caribe como un espacio de desarrollo científico e investigativo, más allá de la única concepción turística. Además de playa, sol y mar, que sea un laboratorio de investigación, entendiendo y definiendo las relaciones que surgen allí", confirmó la docente.
Programas ofrecidos por la Universidad Nacional, sede por sede
Sede Bogotá
- Administración de Empresas
- Antropología
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Biología
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Cine y Televisión
- Contaduría Pública
- Derecho
- Diseño Gráfico
- Diseño Industrial
- Economía
- Enfermería
- Español y Filología Clásica
- Estadística
- Farmacia
- Filología e Idiomas: Alemán
- Filología e Idiomas: Francés
- Filología e Idiomas: Inglés
- Filosofía
- Física
- Fisioterapia
- Geografía
- Geología
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas y Computación
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Química
- Lingüística
- Nutrición y Dietética
- Matemáticas
- Medicina
- Medicina Veterinaria
- Música (Composición, Dirección, Investigación en Pedagogía Instrumental, Jazz)
- Música Instrumental (Arpa Clásica, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Eufonio, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Piano, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo)
- Odontología
- Psicología
- Química
- Sociología
- Trabajo Social
- Zootecnia
Sede Caribe
- Oceanología
Sede La Paz
- Biología
- Estadística
- Geografía
- Gestión Cultural y Comunicativa
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Mecatrónica
Sede Manizales
- Administración de Empresas (Diurno)
- Administración de Empresas (Nocturno)
- Administración de Sistemas Informáticos
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Estadística
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
- Matemáticas
Sede Medellín
- Arquitectura
- Artes Plásticas
- Ciencia Política
- Ciencias de la Computación
- Construcción
- Economía
- Estadística
- Historia
- Ingeniería Administrativa
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Control
- Ingeniería de Minas y Metalurgia
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeniería de Sistemas e Informática
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
- Matemáticas
- Química
- Zootecnia
Sede Palmira
- Administración de Empresas
- Diseño Industrial
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Ambiental
Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA
- Administración de Empresas - Sede Bogotá
- Administración de Empresas (Diurno) - Sede Manizales
- Administración de Empresas - Sede Palmira
- Administración de Sistemas Informáticos - Sede Manizales
- Antropología - Sede Bogotá
- Arquitectura - Sede Bogotá
- Arquitectura - Sede Medellín
- Artes Plásticas - Sede Bogotá
- Biología - Sede Bogotá
- Ciencia Política - Sede Bogotá
- Ciencia Política - Sede Medellín
- Ciencias de la Computación - Sede Manizales
- Cine y Televisión - Sede Bogotá
- Construcción - Sede Medellín
- Contaduría Pública - Sede Bogotá
- Derecho - Sede Bogotá
- Diseño Gráfico - Sede Bogotá
- Diseño Industrial - Sede Bogotá
- Economía - Sede Bogotá
- Economía - Sede Medellín
- Enfermería - Sede Bogotá
- Estadística - Sede Bogotá
- Estadística - Sede Medellín
- Farmacia - Sede Bogotá
- Filología e Idiomas: Inglés - Sede Bogotá
- Física - Sede Bogotá
- Fisioterapia - Sede Bogotá
- Geografía - Sede Bogotá
- Geología - Sede Bogotá
- Ingeniería Administrativa - Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola - Sede Bogotá
- Ingeniería Agrícola - Sede Medellín
- Ingeniería Agrícola - Sede Palmira
- Ingeniería Agroindustrial - Sede Palmira
- Ingeniería Agronómica - Sede Bogotá
- Ingeniería Agronómica - Sede Medellín
- Ingeniería Agronómica - Sede Palmira
- Ingeniería Ambiental - Sede Medellín
- Ingeniería Ambiental - Sede Palmira
- Ingeniería Biológica - Sede Medellín
- Ingeniería Civil - Sede Bogotá
- Ingeniería Civil - Sede Manizales
- Ingeniería Civil - Sede Medellín
- Ingeniería de Control - Sede Medellín
- Ingeniería de Minas y Metalurgia - Sede Medellín
- Ingeniería de Petróleos - Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas e Informática - Sede Medellín
- Ingeniería de Sistemas y Computación - Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica - Sede Bogotá
- Ingeniería Eléctrica - Sede Manizales
- Ingeniería Eléctrica - Sede Medellín
- Ingeniería Electrónica - Sede Bogotá
- Ingeniería Electrónica - Sede Manizales
- Ingeniería Física - Sede Manizales
- Ingeniería Física - Sede Medellín
- Ingeniería Forestal - Sede Medellín
- Ingeniería Geológica - Sede Medellín
- Ingeniería Industrial - Sede Bogotá
- Ingeniería Industrial - Sede Manizales
- Ingeniería Industrial - Sede Medellín
- Ingeniería Mecánica - Sede Bogotá
- Ingeniería Mecánica - Sede Medellín
- Ingeniería Mecatrónica - Sede Bogotá
- Ingeniería Química - Sede Bogotá
- Ingeniería Química - Sede Manizales
- Ingeniería Química - Sede Medellín
- Lingüística - Sede Bogotá
- Matemáticas - Sede Bogotá
- Matemáticas - Sede Manizales
- Matemáticas - Sede Medellín
- Medicina - Sede Bogotá
- Medicina Veterinaria - Sede Bogotá
- Nutrición y Dietética - Sede Bogotá
- Odontología - Sede Bogotá
- Psicología - Sede Bogotá
- Química - Sede Bogotá
- Trabajo Social - Sede Bogotá
- Zootecnia - Sede Palmira
Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET)
Sede Manizales
- Administración de Empresas
- Administración de Sistemas Informáticos
- Arquitectura
- Ciencias de la Computación
- Ciencias Políticas
- Estadística
- Gestión Cultural y Comunicativa
- Ingeniería Biológica
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Física
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Química
- Licenciatura en Filología e Idiomas - inglés
- Matemáticas
Sede Medellín
- Farmacia
- Fonoaudiología - Sede Bogotá
- Terapia Ocupacional - Sede Bogotá
Sede Palmira
- Farmacia
- Ingeniería Agronómica
- Ingeniería Mecatrónica
- Medicina Veterinaria
- Zootecnia
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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