Joven promesa del ciclismo murió tras ser arrollado por conductor en presunto estado de embriaguez

Un nuevo caso de siniestro vial enluta al deporte colombiano. En el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, murió Wilfreth Aguilera Torres, un joven ciclista de 19 años que era considerado una promesa del ciclismo en el departamento y que, según se conoció, se preparaba para competir en la Vuelta a la Juventud.



El accidente ocurrió en horas de la mañana y, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, el joven fue arrollado presuntamente por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol. El caso ha generado indignación entre familiares, deportistas y habitantes de la región, quienes piden que se esclarezcan los hechos y que haya justicia.

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Según confirmó el periodista Julián Ríos en un reporte de Noticias Caracol, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente. Además, indicó que el conductor involucrado habría presentado un grado alto de alcoholemia.

Wilfreth Aguilera Torres entrenaba en vías del departamento cuando ocurrió el choque que terminó causándole la muerte en el lugar. Su fallecimiento ha causado conmoción entre quienes lo conocían y seguían su proceso deportivo, especialmente porque estaba próximo a participar en importantes competencias juveniles.



Alcalde de Facatativá lamentó la muerte del joven ciclista

El alcalde de Facatativá también se pronunció sobre el hecho y lamentó la pérdida del deportista. En sus declaraciones destacó el futuro que tenía el joven dentro del ciclismo y cuestionó la irresponsabilidad de conducir en estado de embriaguez.



“Una promesa del deporte que iba a correr la Vuelta a la Juventud, pero por causa de un ciudadano en estado de alicoramiento y de no respetar las normas de tránsito, choca contra la humanidad de este joven y pierde la vida en el lugar”, expresó Luis Carlos Casas Alvarado, alcalde de la ciudad.



Asimismo, pidió que el caso no quede sin consecuencias judiciales y envió un mensaje de solidaridad a la familia del joven deportista. “Pedimos a Dios y a la justicia que esto no quede impune y sea otro caso más”, agregó.

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De acuerdo con la información entregada durante el reporte, Wilfreth Aguilera también se preparaba para otras competencias ciclísticas programadas en los próximos meses en Fusagasugá y otras zonas del departamento.

Autoridades reiteran llamado a no conducir bajo efectos del alcohol

El coronel Andrés Vaca, comandante encargado de la Policía de Tránsito a nivel nacional, confirmó que durante el puente festivo se realizaron operativos para reforzar la seguridad en las carreteras. “Durante el puente festivo aplicamos 3.200 pruebas de embriaguez, de las cuales 17 salieron positivas”, indicó el oficial.

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El uniformado lamentó la muerte del ciclista y reiteró el llamado a los ciudadanos para respetar las normas de tránsito y evitar conductas que pongan en riesgo la vida de otras personas.

“Invitamos a todos los ciudadanos a que respeten las normas de tránsito y lamentamos profundamente que sucedan estas pérdidas humanas”, manifestó.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Wilfreth pide que el caso no quede en la impunidad. También solicitan mayores garantías de seguridad para los ciclistas y deportistas que entrenan diariamente en las vías de Cundinamarca y otras regiones del país.

El hecho vuelve a encender la preocupación por los accidentes que involucran a ciclistas en las vías del país. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante 2024 los ciclistas ocuparon el tercer lugar entre los actores viales que más perdieron la vida en siniestros de tránsito, con un total de 408 casos reportados.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co