Los niños que Shakira escogió para que la acompañen en la final del Mundial 2026

Shakira no solo es la artista con la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también ha sido confirmada como parte del espectáculo del entretiempo de la gran final del evento deportivo, en la cual también actuarán Madonna y BTS. Para este show, que es el primero en la historia de los mundiales, la barranquillera ha decidido compartir más de cerca con sus fans.

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En diálogo con Noticias Caracol, la cantante colombiana anticipó que estaba pensando en una manera en la que esto no fuera solo un sueño hecho realidad para ella, sino también para sus fanáticos. “Para mí es un sueño volver a cantar en la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Veía la portada y decía: ‘no puedo creer que esto esté pasando otra vez’”, relató.

La intérprete de 'Dai Dai' señaló que para ese show "quiero también que muchos niños y personas puedan bailar conmigo en la final. Se me está ocurriendo una idea: que la gente empiece a mandar sus videos bailando 'Dai Dai' y tener la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. Todo es posible”.



La idea de Shakira ya se hizo realidad y fue la misma colombiana la que anunció a través de sus redes sociales quiénes fueron los primeros seleccionados para bailar junto a ella en el evento.



¿Quiénes bailarán con Shakira en la final del Mundial 2026?

El público le respondió a Shakira tras dar a conocer su idea y las redes sociales se inundaron de videos de personas bailando el nuevo tema de la colombiana para el Mundial 2026. Uno de los videos captó especialmente la atención de la artista, quien lo compartió en sus plataformas e hizo la invitación oficial a estas personas, en su mayoría niños, para que bailen con ella ese día.



El video en cuestión fue grabado por el grupo de baile de Uganda llamado Triplets Ghetto Kids, quienes con mucho talento bailaron el tema 'Dai Dai' y se las ingeniaron para hacer un concepto creativo con la bandera de varios países. La artista lo compartió y reaccionó al contenido de manera positiva.

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"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?", escribió la barranquillera. Y ellos respondieron con una nueva publicación y en positivo: "Shakira sí queremos presentarnos contigo. Esto será un sueño cumplido para nosotros, para Uganda y para África".

Por otro lado, la misma Shakira publicó un nuevo video confirmando no solo la invitación a los niños, sino también invitando a sus seguidores a seguir participando. "He estado viendo creaciones increíbles para 'Dai Dai', la canción oficial de la copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final", detalló.

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Shakira explicó que su intención es que este show sea un disfrute para muchas personas, especialmente los niños, teniendo en cuenta que en su canción habla precisamente de cumplir los sueños de los más pequeños. "Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable y por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final. Ya invité a los niños de Uganda, pero realmente me gustaría ver todas sus creaciones y sus videos, así que sigan creando videos porque voy a estar observando muy de cerca".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co