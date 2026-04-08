Perros y humanos: un vínculo milenario que comenzó hace 16.000 años, según revelaciones científicas

Para nadie es un secreto que en el mundo actual los perros se han convertido en mucho más que una mascota: son compañeros, confidentes y, en muchos casos, parte fundamental de la familia. Sin embargo, esta relación cercana no es reciente. La ciencia demuestra que el vínculo entre humanos y perros se remonta a miles de años atrás, mucho antes de la vida moderna.



Un reciente estudio divulgado por National Geographic arroja nuevas luces sobre este lazo, al señalar que los perros ya acompañaban de forma domesticada a los seres humanos hace al menos 16.000 años, en plena prehistoria. Los hallazgos no solo redefinen la antigüedad de esta relación, sino que también evidencian el papel que estos animales desempeñaban dentro de las primeras comunidades humanas.



¿Cómo se logró la identificación?

La investigación se centra en el análisis de restos encontrados en lo que hoy es el centro de Turquía, donde un grupo de cazadores-recolectores enterró a varios cachorros en un mismo espacio utilizado para despedir a sus muertos. Este hecho llamó la atención de los científicos, ya que sugiere que los animales no eran considerados simples acompañantes, sino miembros del grupo.

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De acuerdo con el estudio, “no los abandonaron. No los trataron como animales cualquiera. Los colocaron con cuidado, como si formaran parte de la comunidad”. Esta evidencia marca un punto clave en la comprensión del proceso de domesticación.

Gracias a técnicas avanzadas de análisis de ADN, los investigadores lograron confirmar que estos restos pertenecen al perro domesticado más antiguo identificado hasta ahora. Uno de los aspectos más reveladores es que estos animales compartían la dieta con los humanos. “Los estudios muestran que comía lo mismo que los humanos que lo rodeaban: pescado de agua dulce”, detalla la publicación.



Hasta hace poco, la evidencia científica situaba la aparición de los primeros perros domesticados hace unos 10.900 años. Sin embargo, este nuevo estudio amplía ese horizonte en más de 5.000 años, lo que implica que la relación entre humanos y perros es mucho más antigua de lo que se pensaba.



Esto sugiere que el proceso de domesticación debió iniciar incluso miles de años antes, consolidando una relación que evolucionó con el tiempo.

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Otro hallazgo relevante proviene de un descubrimiento en el actual Reino Unido, a más de 4.000 kilómetros de distancia del sitio en Turquía. Allí se encontraron restos de un perro de la misma época, con características genéticas muy similares.

Este dato indica que ya existía una población de perros que se había expandido por Eurasia. Lo más llamativo es que los grupos humanos que convivían con estos animales eran diferentes entre sí, lo que sugiere que los perros pudieron haber viajado entre comunidades.



Más que compañía

La investigación también revela que los perros no solo acompañaban a los humanos en sus actividades diarias, sino que tenían un valor simbólico importante. En algunos casos, sus restos presentan señales de haber sido parte de rituales funerarios.

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Aunque la ciencia no puede determinar con exactitud qué sentían estas comunidades, sí deja claro que los perros ocupaban un lugar especial. No eran simples animales, sino integrantes activos dentro de la vida social de los grupos humanos.

Otro de los aspectos destacados del estudio es que, a pesar de los cambios en las poblaciones humanas a lo largo de la historia, como la llegada de agricultores a Europa hace unos 8.000 años, los perros lograron mantenerse y adaptarse. Los análisis genéticos muestran que estos animales no desaparecieron, sino que se mezclaron con nuevas poblaciones, dejando una huella que llega hasta la actualidad.

Aún quedan preguntas por resolver, como el lugar exacto donde comenzó la domesticación o si ocurrió en varios puntos de manera independiente. Sin embargo, hay algo que parece indiscutible: desde hace más de 15.000 años, los perros ya formaban parte de la vida humana.

La historia de ese cachorro enterrado hace miles de años es, en esencia, la historia de un vínculo construido con cercanía, convivencia y, posiblemente, afecto. Una conexión que, miles de años después, sigue siendo tan fuerte como entonces.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co