¿Por qué los astronautas de Artemis II utilizan viejos computadores de la era de Windows 8?

El seguimiento en vivo de la misión Artemis II y el día a día de los astronautas a bordo de la nave Orión ha dado rienda suelta a múltiples observaciones que han hecho los usuarios en redes sociales. Los ojos del mundo están puestos sobre la tripulación de la nave de la NASA que ha marcado varios récords con el retorno del ser humano a la Luna después de más de 50 años. Un detalle que no ha sido ajeno para los internautas es el uso de computadores que no precisamente son modelos de última generación y del sistema de mensajería Microsoft Outlook para mantener correspondencia entre los tripulantes y el equipo en Tierra.



Las dudas empezaron cuando la tripulación ya se encontraba a más de 150.000 kilómetros de casa, el comandante Reid Wiseman dijo: "Veo que tengo dos Microsoft Outlook, y ninguno de los dos funciona". Sumado a eso, en transmisiones los usuarios se dieron cuenta de que los astronautas usaban equipos que operan con el sistema Windows 8, que podría ser considerado “obsoleto”. A unos les puede parecer un reflejo de escasa inversión, pero la razón no obedece a un tema menor, sino a una estrategia.



Este hecho causó controversia al punto que uno de los ingenieros vinculados a la misión hizo un hilo explicando la razón de estas decisiones. Jason Hutt, quien trabaja en la NASA como gerente de ingeniería e integración de sistemas del programa Orión, ofreció una explicación desde su experiencia dentro de la institución.



¿Por qué usan equipos obsoletos?

La principal razón de esta decisión obedece a la cantidad de veces que se ha pospuesto el viaje de Artemis II. Hutt relató que el lanzamiento estaba previsto inicialmente para 2020, poco a poco se fue posponiendo cada dos años; hasta que llegó la hora cero en 2026. “Compramos las tabletas que la tripulación usó para Artemis II en aquel entonces. Para no gastar tanto, limitamos nuestra selección a dispositivos que estaban en el catálogo de la Estación Espacial Internacional (ISS)”, contó.



Si bien el escoger equipos que ya estaban presentes en el catálogo ahorró dinero, también ahorró tiempo de pruebas, que puede ser algo engorroso. Además, en la NASA acostumbran a trabajar con Windows. “Sabíamos que estos dispositivos estarían obsoletos para cuando los lanzáramos. Pero ya los teníamos a mano. Ya estaban probados. El software ya estaba desarrollado para esa plataforma. Simplemente decidimos que era suficiente”, reveló.

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Hutt aprovechó para referirse también a los desafíos que surgen frente a la conexión de internet. El ingeniero señaló que, aunque la Estación Espacial Internacional se encuentre en una zona baja de la órbita terrestre y hay capacidad para que Orión establezca una conexión a internet “viable”, la red en el denominado espacio profundo tiene varias limitaciones. Por esa razón, en la misión de Artemis II tienen que priorizar qué datos suben y bajan en términos de telemetría, video, audio y más información.

María Paula Rodríguez Rozo

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