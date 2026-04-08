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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cancillería entrega nuevo reporte sobre caída de su sistema y habla de "amenaza cibernética"

Cancillería entrega nuevo reporte sobre caída de su sistema y habla de "amenaza cibernética"

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró, sin embargo, que no se ha visto comprometida la información de los ciudadanos y que tienen garantizada su protección.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Caos en oficinas de Cancillería por suspensión de servicios de pasaportes
Caos en oficinas de Cancillería por suspensión de servicios de pasaportes -
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Cientos de colombianos este miércoles se vieron afectados por una falla en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) de la Cancillería, que gestiona las citas para expedir el pasaporte. La falla afecta a las oficinas de pasaportes de la Cancillería en Bogotá y en otras ciudades del país, así como a consulados en el exterior, por lo que durante la jornada se suspendió la asignación de citas.

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Durante la noche de este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nueva actualización sobre la caída de su sistema y detalló que, "una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica". No obstante, explicó que se han activado los protocolos de seguridad digital para "continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida".

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En el comunicado, la Cancillería también afirma que "desde el inicio de la gestión del incidente, se fortalecieron las medidas de protección de la infraestructura tecnológica en coordinación con las autoridades competentes, conformándose una mesa de trabajo conjunta con ColCERT, destinada a gestionar de manera efectiva las intermitencias y coordinar acciones para garantizar la continuidad de los servicios".

Por lo pronto, no se conoce cuándo se restablecerá el sistema de la Cancillería. Más temprano, desde ese Ministerio alertaron que el sistema "presentará suspensiones temporales" en su funcionamiento. "Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo", se lee en un comunicado emitido más temprano este miércoles.

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