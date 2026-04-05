Oraciones para el Domingo de Resurrección: reflexiones para manifestar la fe y esperanza

El Domingo de Pascua, también conocido como Domingo de Resurrección, es la celebración más importante del calendario cristiano. Este 5 de abril de 2026, millones de fieles conmemoran el momento en que Jesucristo venció la muerte, dando paso a un mensaje central para la fe: la esperanza de una vida nueva. En este contexto, la oración se convierte en una herramienta de reflexión espiritual, especialmente en una fecha que invita a la renovación interior.



Según la tradición cristiana, este día marca el cierre del Triduo Pascual, los tres días en los que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Además, da inicio al Tiempo Pascual, un periodo litúrgico que se extiende durante 50 días y que profundiza en el significado de la resurrección, a través de las lecturas del evangelio y los hechos de los Apóstoles.



El significado del Domingo de Resurrección

Para los creyentes, la resurrección de Jesucristo representa la confirmación de su naturaleza divina y el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Es un día que simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, y que se asocia con sentimientos de alegría, luz y esperanza.

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La Iglesia Católica considera esta fecha como el eje central de la fe, pues recuerda el sacrificio de Jesús como salvador de la humanidad y su mensaje de amor y reconciliación. Por ello, en diferentes partes del mundo se realizan celebraciones litúrgicas, procesiones y encuentros comunitarios que refuerzan este mensaje espiritual.



Oración para reflexionar y agradecer en el Domingo de Resurreción

Las siguientes oraciones, tomadas de portales especializados y basadas en lecturas del Evangelio, invitan a una reflexión personal en este Domingo de Resurrección:

Oración de renovación espiritual



Resucitó el Señor, ¡aleluya!

Resucitó el Señor.



Tú eres el fuego del amor que ilumina nuestros corazones.

Señor, que resuciten mis manos para servir con generosidad.

Que resuciten mis ojos para reconocer al necesitado.

Que resuciten mis oídos para escuchar tu voz y el clamor de los demás.

Que resucite mi palabra para transmitir esperanza.

Que resucite mi corazón para vivir en amor y perdón.

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Dios mío, transforma mi vida para que refleje la luz de Cristo resucitado.

Amén.

Oración de acción de gracias

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Padre santo, hoy te damos gracias

porque en medio de nuestras dudas

nos permites ver un horizonte de esperanza.

Celebramos la resurrección de tu Hijo,

que renueva nuestra fe

y nos invita a dejar atrás el egoísmo.

Haz que esta Pascua sea también nuestra,

un paso hacia una vida más plena,

más justa y más humana.

Gracias por el don de la vida

y por la luz que renace en nuestros corazones.

Amén.



Un llamado a la reflexión y la vida nueva

El Domingo de Resurrección no solo recuerda un acontecimiento del pasado, sino que invita a los creyentes a reflexionar sobre su vida cotidiana.

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Lecturas de la Misa del Domingo de Pascua:



Primera Lectura (Hechos 10, 34a. 37-43 ): en este pasaje, Pedro proclama que Jesús de Nazaret fue resucitado por Dios y es presentado como el elegido para anunciar la salvación y el perdón de los pecados a todos los pueblos.

): en este pasaje, Pedro proclama que Jesús de Nazaret fue resucitado por Dios y es presentado como el elegido para anunciar la salvación y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Salmo Responsorial (Salmo 117): un canto de alegría que invita a reconocer la acción de Dios: “Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”.

un canto de alegría que invita a reconocer la acción de Dios: “Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Segunda Lectura (Colosenses 3, 1-4): San Pablo anima a los creyentes a poner su mirada en lo alto, en los bienes del cielo, donde Cristo resucitado vive junto a Dios.

San Pablo anima a los creyentes a poner su mirada en lo alto, en los bienes del cielo, donde Cristo resucitado vive junto a Dios. Evangelio (Juan 20, 1-9): el relato describe cómo María Magdalena descubre el sepulcro abierto y alerta a los discípulos. Pedro y el discípulo amado acuden al lugar, observan los lienzos y comprenden que Jesús ha resucitado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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