"Lo traiciona": la pista clave que llevó a la captura de 'Mison', peligroso criminal de Bogotá

A raíz de un trabajo en conjunto entre las autoridades de Colombia y Ecuador, fue capturado alias ‘Mison’ o ‘El Viejo’, un peligroso cabecilla criminal de la banda Los Maracuchos que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el mundo delictivo. Sus tentáculos se extendían principalmente en Bogotá, especialmente en las localidades de Santa Fe y Kennedy.



El trabajo de la Sijín de la Policía resultó clave, ya que este grupo de la institución hizo seguimiento a cada paso del criminal. Uno de los investigadores dio detalles de la exhaustiva investigación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este hombre, cuyo nombre real es Luis Rolando Osorio Arévalo, es señalado de haber permitido la entrada de integrantes del Tren de Aragua en Bogotá. Según el informe de la Policía Metropolitana, los centros de operación de este delincuente se concentraban en pagadiarios de Patio Bonito, gastrobars y discotecas de Santa Fe, Los Mártires y Kennedy; en esos lugares almacenaba y comercializaba estupefacientes.



En Podcast Mebog, un investigador que siguió a ‘Mison’ durante dos años reveló cómo este hombre creó su emporio criminal de 20 mil millones de pesos, detalló la doble vida que llevaba y explicó cuál fue el error que permitió a las autoridades ubicarlo. Por motivos de seguridad, el uniformado no reveló su identidad.



Así empezó ‘El Mison’ en el crimen: de arreglar bicicletas a traficar

Luis Rolando Osorio tiene actualmente 46 años y es oriundo de Bogotá. Desde los 9 años estuvo en la localidad de Kennedy, cerca de Corabastos, dedicándose a arreglar bicicletas. Posteriormente trabajó como cotero en la zona.

Con el paso del tiempo reunió dinero y comenzó a dedicarse al tráfico de licor adulterado. Esa actividad ilícita fue la antesala para que se convirtiera en uno de los pioneros de los pagadiarios en Patio Bonito. Osorio habría sido una especie de “anfitrión” para los primeros integrantes del Tren de Aragua que llegaron a Colombia hacia 2018.



“Allí trata de hacer como un pequeño acuerdo. Les enseña cómo es el tráfico de estupefacientes en la localidad, cómo es que trabajan los colombianos”, relató el investigador en la entrevista.



Ese detalle habría sido clave para que la organización criminal transnacional iniciara operaciones en la capital, inicialmente en la localidad de Kennedy.



No obstante, ‘Mison’ consolidó su poder como cabecilla en 2021, cuando presuntamente ordenó el asesinato de un ciudadano cercano a alias ‘Niño Guerrero’, jefe del Tren de Aragua. El homicidio generó divisiones internas entre la banda y Los Maracuchos.

Publicidad

Tras ese crimen, Osorio huyó hacia La Hormiga, Putumayo, donde permaneció durante cuatro meses. Fue en ese momento cuando las autoridades intensificaron el seguimiento y estuvieron cerca de capturarlo el 21 de febrero de 2025. Sin embargo, logró escapar hacia el sector de La Guadalupe, Ecuador, evadiendo así a la justicia colombiana.

La pista clave para dar con ‘El Mison’

“Siempre los delincuentes caen, o por una mujer o por un cómplice que lo traiciona, por lo general”, declaró el uniformado. En este caso, el talón de Aquiles de Osorio habría sido su afición por los caballos y las publicaciones que realizaba en redes sociales. Según la investigación, el criminal grababa videos que consideraba anónimos, creyendo que no lo comprometían. Sin embargo, un mal ángulo en una grabación terminó delatándolo.

Publicidad

Uno de los ayudantes de ‘El Mison’ publicó un video en el que se observa al bogotano contando dinero bajo la fachada de supuesto comerciante, en “un punto específico”, según reveló el investigador en el podcast.



Finalmente, el criminal fue ubicado en medio de una diligencia adelantada en Ecuador para verificar la situación migratoria de varios ciudadanos. Durante el procedimiento, los funcionarios identificaron a Osorio como una persona de alta peligrosidad.

Para ese momento ya existía en su contra una circular azul de Interpol para su ubicación, además de una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre fue detenido el pasado 21 de febrero de 2026 en territorio ecuatoriano y posteriormente entregado en la frontera a las autoridades de Colombia.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co