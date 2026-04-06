¿Cuándo cortar el cabello para que crezca más rápido? Fechas según el calendario lunar abril 2026

El calendario lunar de abril de 2026 marca un ciclo completo de la Luna, desde fase llena hasta luna nueva y nuevamente Luna llena. Este recorrido permite identificar momentos específicos del mes que, según la tradición lunar, se asocian con el crecimiento del cabello, su resistencia y con prácticas de cuidado personal como mascarillas capilares y depilación.



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Durante este mes, la Luna llena abre y cierra el calendario, mientras que la fase menguante ocupa buena parte de la primera mitad de abril. La luna nueva se presenta a mitad del mes y da paso a la fase creciente, que se extiende hasta los últimos días. Cada una de estas etapas se utiliza como referencia para decidir cuándo cortar el cabello o aplicar tratamientos.



Fases de la Luna en abril de 2026

Luna llena: 1 y 2 de abril

Luna menguante: del 3 al 16 de abril

Luna nueva: 17 de abril

Luna creciente: del 18 al 29 de abril

Luna llena: 30 de abril

Fechas y horas exactas para cortar el cabello y que crezca rápido

Según el calendario lunar, el crecimiento del cabello se asocia con la fase creciente y con los días cercanos a la Luna llena. En abril de 2026, el primer momento clave ocurre al inicio del mes. El miércoles 1 de abril, durante todo el día, la Luna se encuentra en fase llena. El jueves 2 de abril, la Luna llena alcanza su punto exacto a las 5:13 de la mañana, por lo que cortar el cabello entre esa hora y el mediodía mantiene la influencia de esta fase.

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El siguiente bloque favorable comienza después de la Luna nueva del 17 de abril a las 2:54 de la tarde. Desde ese momento, la Luna entra en fase creciente. Para estimular un crecimiento más rápido, las fechas más usadas son el viernes 24 de abril, el sábado 25 y el domingo 26 de abril, cuando la Luna ya se encuentra en cuarto creciente y luego en gibosa creciente. En estos días, los cortes pueden realizarse desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, manteniendo la referencia tradicional de crecimiento acelerado.



Fechas y horas para cortar el cabello y que crezca fuerte

Cuando el objetivo no es solo que el cabello crezca rápido sino que mantenga estructura, el calendario lunar apunta a momentos similares, pero con énfasis en fases más avanzadas de crecimiento lunar. En abril de 2026, los días 1 y 2 de abril vuelven a ser relevantes. El corte realizado el 1 de abril en cualquier horario diurno, o el 2 de abril antes de las 5:13 de la mañana, se asocia con un crecimiento con mayor cuerpo.

En la segunda mitad del mes, el periodo más usado para este fin se concentra entre el 24 y el 27 de abril. El 24 de abril, desde las 9:00 de la mañana, la Luna se encuentra en cuarto creciente. El 25 y 26 de abril, durante todo el día, la Luna avanza hacia gibosa creciente. El lunes 27 de abril, hasta las 3:00 de la tarde, todavía se mantiene esta influencia. Estos horarios se consideran adecuados para quienes buscan que el cabello crezca con mayor resistencia, según el seguimiento lunar tradicional.



¿Cuándo realizar mascarillas en el cabello?

Las mascarillas capilares suelen relacionarse con la fase menguante, cuando el crecimiento se ralentiza y el enfoque se traslada al cuidado y mantenimiento. En abril de 2026, esta fase se extiende del 3 al 16 de abril. Dentro de ese periodo, los días más usados son del 6 al 9 de abril, cuando la Luna se encuentra en cuarto menguante.



Las aplicaciones de mascarillas pueden realizarse en horarios amplios, preferiblemente entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, momentos que muchas personas asocian con rutinas de cuidado personal. También son frecuentes los tratamientos durante la mañana, entre las 9:00 y las 11:00, siempre dentro de la fase menguante. El 16 de abril, un día antes de la Luna nueva, también se utiliza para tratamientos capilares, ya que marca el cierre del ciclo lunar. En este caso, el horario recomendado suele ser antes del mediodía, evitando el cambio de fase que ocurre al día siguiente.



Fechas para depilaciones según el calendario lunar

La depilación, dentro del calendario lunar, se suele vincular a la fase menguante, ya que se asocia con una salida más lenta del vello. En abril de 2026, este periodo va del 3 al 16 de abril. Las fechas más usadas son el 8, 9, 10 y 11 de abril, cuando la Luna ya ha entrado en cuarto menguante.



En estos días, la depilación puede realizarse en cualquier horario diurno, aunque muchas personas prefieren hacerlo entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por comodidad y disponibilidad. El 15 y 16 de abril también se utilizan con el mismo fin, antes de la llegada de la Luna nueva. Durante la fase creciente, a partir del 18 de abril, no suele recomendarse la depilación dentro de este enfoque lunar, ya que se asocia con un crecimiento más activo del vello.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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