Pilas, hasta el 1 de mayo hay plazo para inscribirse a las pruebas Saber 11 calendario A

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó la apertura del proceso de inscripciones para una de las evaluaciones más importantes del sistema educativo colombiano: las pruebas Saber 11 calendario A. Estas evaluaciones, que se realizarán el próximo 26 de julio, también incluyen las modalidades de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, dirigidas a diferentes tipos de población estudiantil y personas interesadas en certificar sus conocimientos.

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De acuerdo con la entidad, el proceso de inscripción ordinario, que es el más utilizado por instituciones educativas y estudiantes, estará habilitado hasta el viernes 1 de mayo. Durante este periodo, los interesados deben completar tanto el registro como el pago correspondiente para asegurar su participación. Posteriormente, se abrirá una fase extraordinaria que irá del 4 al 22 de mayo, la cual implica costos adicionales.

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El Icfes hizo un llamado a las instituciones educativas, especialmente aquellas que operan bajo calendario A, para que realicen el proceso de inscripción con anticipación. Esto con el fin de evitar inconvenientes que puedan afectar la continuidad de los estudiantes hacia la educación superior. La entidad insistió en la importancia de cumplir con los plazos establecidos para evitar recargos o dificultades en el proceso.



Fechas clave para presentar las pruebas Saber 11 del Icfes

En cuanto al cronograma, el Icfes indicó que la publicación de las citaciones, es decir, la información sobre el lugar y horario de presentación del examen, se realizará el viernes 10 de julio. Por su parte, los resultados estarán disponibles el viernes 25 de septiembre, fecha en la que los estudiantes podrán consultar su desempeño a través de los canales oficiales de la entidad.



Además de la prueba Saber 11, el proceso incluye la prueba Pre Saber, dirigida a estudiantes de grados noveno y décimo. Este examen busca que los jóvenes conozcan la estructura y el tipo de preguntas que encontrarán en la evaluación oficial, permitiéndoles prepararse con mayor anticipación. Por otro lado, la Validación del Bachillerato Académico está orientada a personas mayores de 18 años que no se encuentran matriculadas en una institución educativa, pero desean obtener su título de bachiller.

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"Avanzan las inscripciones para la prueba Saber 11, enfocadas principalmente a estudiantes de calendario A. Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con tiempo para no afectar su paso a la educación superior. Año tras año trabajamos para que esta evaluación tenga mayor alcance, llegue a todo el territorio nacional, reconozca nuestra diversidad étnica y aporte al proyecto de vida de los jóvenes desde sus capacidades y desafíos de aprendizaje", destacó Elizabeth Blandón Bermúdez, Directora General del Icfes.



¿Por qué son importantes las pruebas Saber 11 del Icfes?

Las pruebas Saber 11, aplicadas anualmente desde 1968, se convirtieron en 1980 en un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller en Colombia. Su objetivo principal es evaluar la calidad de la educación media y medir el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. Además de ser un requisito académico, los resultados de estas pruebas tienen implicaciones significativas en el acceso a la educación superior.

Un puntaje alto puede facilitar el ingreso a universidades públicas y privadas, así como la obtención de becas y beneficios como los ofrecidos por el programa Generación E, que exige puntajes mínimos para acceder a sus componentes de excelencia y equidad. El Icfes ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar una consulta segura y efectiva:



Evitar el uso de enlaces no oficiales. Los resultados solo deben consultarse a través de la página institucional del Icfes.

No compartir información personal en redes sociales o sitios no verificados.

Realizar la consulta en horarios de baja demanda, para evitar congestiones en la plataforma.

Utilizar navegadores actualizados, preferiblemente en modo privado, para evitar errores de carga.

Guardar el reporte en formato digital, y realizar una copia de seguridad.

En caso de presentar inconvenientes durante el proceso de consulta, el Icfes ha habilitado la herramienta Ágil Icfes, que permite acceder a atención personalizada. También está disponible la línea de atención al ciudadano, donde se pueden resolver inquietudes relacionadas con los resultados.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co