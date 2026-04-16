Las oficinas de pasaportes en Bogotá que atenderán sin cita este viernes 17 de abril: requisitos

La Cancillería de Colombia informó que las oficinas de pasaportes en las sedes Centro y Norte de Bogotá atenderán con normalidad este viernes 17 de abril, en su horario habitual de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, pese a que la fecha coincide con el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza en Colombia.

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La jornada cívica, establecida mediante el Decreto 500 de 2024, se celebra cada tercer viernes de abril con el objetivo de promover la reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales, especialmente el agua y la energía. Sin embargo, esta conmemoración no corresponde a un festivo legal, por lo que su aplicación varía según el tipo de entidad y sector.

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La creación del Día Cívico de la Paz con la Naturaleza busca generar "memoria colectiva de la Nación, el deber que tenemos, como personas y habitantes del planeta, de cuidar de uno de sus mayores recursos naturales como es el agua, fuente primaria de toda existencia", se lee en la ley que lo rige.



Lo que debe saber para tramitar el pasaporte en abril 2026

Una de las principales novedades es que, para esa jornada, los usuarios no necesitarán agendar cita previamente. Esto significa que las personas interesadas podrán acercarse directamente a cualquiera de las oficinas habilitadas, siempre que cuenten con la documentación exigida para adelantar el trámite. La Cancillería busca con esta medida descongestionar el sistema de citas y agilizar la atención.



Además, la entidad anunció la realización de jornadas especiales los días sábado 18 y sábado 25 de abril. En estas fechas, el servicio estará disponible en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Estas jornadas adicionales tienen como objetivo ampliar la cobertura y ofrecer alternativas a quienes no pueden asistir entre semana.

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El Ministerio recomendó a los ciudadanos planificar su visita con anticipación y verificar los requisitos antes de acudir a las oficinas. La información completa se encuentra disponible en el portal oficial de la Cancillería, donde también se detallan los pasos para diligenciar la solicitud de manera virtual, lo que permite reducir el tiempo de atención presencial.

A pesar de la flexibilización en algunos días, la entidad recordó que el agendamiento de citas en Bogotá continúa siendo virtual para la mayoría de los casos, y debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales, sin intermediarios ni pagos adicionales. Asimismo, insistió en que el registro debe hacerse con el número de cédula de ciudadanía del solicitante o, en el caso de menores de edad, del acompañante responsable.



Los requisitos para tramitar el pasaporte colombiano

En cuanto a los requisitos para mayores de edad, la Cancillería indicó que es necesario cumplir con los siguientes puntos:



Diligenciar previamente la solicitud en línea para agilizar el proceso en la oficina.

Presentar la cédula de ciudadanía original vigente en formato válido, ya sea físico.

En caso de no contar con la cédula:

Presentar la contraseña por primera vez expedida por la Registraduría, junto con copia del registro civil de nacimiento.

Presentar la contraseña por duplicado o renovación, acompañada de la verificación en línea del estado del documento.

junto con copia del registro civil de nacimiento. acompañada de la verificación en línea del estado del documento. No se aceptan contraseñas por rectificación de cédula.

Por otro lado, la Cancillería explicó las condiciones en las que se puede acceder al pasaporte exento de pago, un documento especial que se entrega en circunstancias particulares. Este tipo de pasaporte no tiene costo y su vigencia es limitada. Está dirigido a ciudadanos que se encuentren en situaciones específicas como las siguientes:



Deportación.

Expulsión de otro país.

Repatriación.

Condición de polizón.

Existencia de una orden de autoridad competente para cancelar un pasaporte vigente.

Situaciones de vulnerabilidad o indefensión.

Casos de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias determinadas por la autoridad.

Este documento tiene una validez de hasta 30 días y su uso principal es permitir el regreso al país. Puede ser expedido por consulados o misiones diplomáticas colombianas en el exterior, o incluso gestionado mediante autoridades de países con los que Colombia tenga acuerdos vigentes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co