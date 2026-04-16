Video | Hombre murió arrollado por su amigo en medio de un intento de robo: esto se sabe

En cámaras de seguridad quedó captado el momento cuando un hombre, en horas de la madrugada, fue arrollado por su amigo luego de que presuntos ladrones intentaran robar su vehículo. El hecho se presentó en la comuna de Maipú, en Chile, y los habitantes aseguran que este tipo de hurtos son frecuentes en la zona. Las autoridades, además, confirmaron que el responsable del accidente de tránsito se entregó a la Policía.

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En el clip que se ha conocido del momento, se ve que el hombre que falleció, quien se llamaba Gabriel y tenía 32 años, se bajó de un carro color blanco hacia las tres de la mañana del pasado 14 de abril, luego de asistir a un ensayo con su agrupación musical. Después, se dirigió al baúl y, mientras sacaba sus cosas, al lugar llegaron unos presuntos ladrones, fuertemente armados, en otro vehículo y en una motocicleta.



Los sujetos se detuvieron y luego se bajaron del automotor para amenazar al amigo de Gabriel, quien se encontraba en el puesto del piloto del carro blanco, con un arma de fuego. "El asaltante de la camioneta se bajó con una pistola en mano, apuntando, pega un balazo hacia el aire", relató uno de los testigos al medio local 'Teletrece'.



El allegado de la víctima, para escapar del robo, retrocedió a toda velocidad, al parecer sin darse cuenta de que había arrollado a Gabriel, quien aún se encontraba sacando sus cosas del baúl. Tanto el amigo del músico como los presuntos ladrones escaparon de la escena, dejando al hombre agonizando. Los delincuentes, además, dejaron abandonada la motocicleta que estaban utilizando.

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"Habrían amenazado con armas de fuego al conductor, el cual producto del miedo y del temor de dicha situación, realiza marcha hacia atrás, atropellando a la persona que resulta fallecida, para posteriormente huir del lugar", aseguró el fiscal Juan Carlos Hidalgo al medio mencionado. El hombre luego se entregó a las autoridades, según confirmó el teniente coronel Cristian Becerra: "Está en este momento en una unidad policial, se entregó, comentó el hecho".

Luego de dar su testimonio, la Fiscalía exculpó al amigo de Gabriel de su responsabilidad, lo cual ha dejado a la familia de la víctima muy afectada. Mientras sus allegados despiden al joven músico, la comunidad del sector de Villa Rázuris de Maipú piden más acompañamiento de las autoridades. "Esto es pan de cada día porque como es una avenida grande y de fácil acceso, que conecta con otras vías, entonces los maleantes ocupan esto de forma gratuita", dijo una de las habitantes a 'Teletrece'.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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