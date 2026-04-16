Influencer atropelló por accidente a su hijo de casi dos años: "Una pesadilla"

Kelly Hopton-Jones es una reconocida influencer estadounidense que tiene más de 60 mil seguidores en su perfil de Instagram y que se ha hecho popular por crear contenido sobre maternidad y dar consejos para la crianza de niños pequeños. Ella, junto a su esposo Henry, tienen a su hija Lily, de 4 años, y al pequeño Brian, de 23 meses.

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Sin embargo, recientemente la mujer se hizo viral al compartir que vivió "el peor día" de su vida y se dio cuenta que "la vida puede cambiar en una abrir y cerrar de ojos". Posteó esto con una foto desde el hospital, sosteniendo la mano del pequeño Brian, quien estaba en la camilla y con suero.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Kelly detalló que el 15 de abril empezó como un día normal para todos en su casa. Su hija de 4 años tenía un recital, por lo que para animarla ella decidió llevarla antes a comprar unas donas para celebrar. "Brian se quedaría en casa con Henry y nos reuniríamos más tarde", escribió.

La influencer detalló que ella se subió a su carro, en el asiento del conductor, mientras su esposo Henry acomodaba a Lily en el asiento trasero. Su esposo se quedó en el garage de la casa, ella se despidió y arrancó el vehículo. "En cuestión de segundos nuestro hijo fue atropellado el carro. Yo estaba manejando".



Según el relato de la influencer el pequeño de 23 meses corrió de un momento a otro y quedó frente el carro y ella lo atropelló accidentalmente. Describió el momento como "una verdadera pesadilla para cualquier padre".



Inmediatamente todos los planes familiares para ese día quedaron cancelados. La mujer señaló que tuvo que dejar a Lily con unos vecinos mientras ella y su esposo iban a urgencias lo más rápido posible. Ya en el centro médico, al menor de casi dos años le realizaron rayos x en sus piernas, pecho y cuello para evidenciar dónde había lesiones.

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También le realizaron una tomografía computarizada que, por fortuna, "no muestra lesiones en sus órganos ni en la médula espinal". De la misma forma, detalló que los exámenes neurológicos no dan señales de ninguna lesión o afectación en su cabeza.

"Tiene fracturas en la parte superior de la pelvis que tardarán en sanar, además de algunas raspaduras", agregó Kelly en su publicación. También señaló que los médicos calificaron la situación como un "verdadero milagro", pues las lesiones que el menor tiene son totalmente inocentes para lo que significaría ser atropellado a su edad.

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Kelly resaltó que todavía no entiende cómo ocurrió todo esto y que todavía se siente muy culpable por la situación, aunque trata de alejar los malos pensamientos al ver a su hijo con vida y pensar que "los accidentes ocurren". Sin embargo, sí resaltó que ahora es un completo "no negociable" en su familia que los niños deben estar tomados de las manos de sus padres cuando hay vehículos cerca.

"Es tan fácil empezar a cuestionar todo. Si la mañana hubiera parecido diferente. Si hubiera ido a trabajar como lo haría normalmente, ambos niños habrían estado a salvo en los asientos de su coche. Podríamos volvernos locos con los 'y si' , y honestamente, somos un poco. Pero, los accidentes suceden, y los únicos errores son los que no aprendemos. Estamos en el lado afortunado de un trágico accidente", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL