Por Día Cívico, la DIAN cerrará sus puntos de atención este viernes 17 de abril: evite contratiempos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que durante el viernes 17 de abril de 2026 no habrá atención presencial ni servicio de videoatención en ninguna de sus sedes a nivel nacional. La decisión responde a la aplicación del Decreto 500 de 2024, mediante el cual se estableció el tercer viernes de abril como Día Cívico de la Paz con la Naturaleza para las entidades del orden nacional.

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De acuerdo con la entidad, esta suspensión temporal implica que los ciudadanos no podrán realizar trámites de manera presencial ni acceder a citas de orientación virtual en tiempo real durante esa jornada. La medida cobija todos los puntos de atención, sin excepción, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus gestiones para evitar contratiempos.

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En ese sentido, la DIAN indicó que sus actividades se retomarán con normalidad a partir del lunes 20 de abril, en los horarios habituales establecidos para cada sede y canal de servicio.



La DIAN cerrará sus puntos de atención presenciales este viernes 17 de abril

Aunque los puntos físicos estarán cerrados y no habrá acompañamiento por videoatención, la entidad recordó que los servicios digitales seguirán disponibles. A través de su plataforma en línea, los contribuyentes podrán consultar información, presentar declaraciones, revisar estados de cuenta y realizar otros trámites que no requieran interacción directa con un funcionario.



"Con ocasión del día cívico del viernes 17 de abril de 2026, no estarán disponibles los servicios de video-atención ni se prestará servicio en los puntos de atención presencial durante esta fecha. Asimismo, se recuerda que los canales digitales de la DIAN continúan disponibles para la consulta de información y la realización de trámites en línea", informó la entidad.

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El día cívico del 17 de abril forma parte de una iniciativa del Gobierno nacional que busca promover la reflexión sobre el uso responsable de los recursos naturales. Esta fecha fue denominada como el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza y se estableció con carácter recurrente, es decir, se celebrará cada año en el mismo periodo.

De acuerdo con lo explicado en su momento por el Gobierno Nacional, "este decreto cobija a todas las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizadas, que están llamadas a suspender actividades y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores (funcionarios y contratistas) suspender sus actividades laborales y de atención al público", con la finalidad de permitir un espacio de reflexión colectiva sobre la importancia de proteger los recursos naturales.



¿Cómo funcionará el Día Cívico del 17 de abril para trabajadores en Colombia?

La ley establece que no necesariamente todos los servicios se detienen durante el día cívico. La norma señala que deben continuar operando con normalidad las entidades y dependencias que prestan servicios esenciales, entre las que se incluyen los organismos relacionados con salud pública, seguridad, atención de emergencias, prevención de desastres, movilidad y orden público. En estos casos, los funcionarios continúan cumpliendo sus funciones debido a la naturaleza indispensable de sus labores.

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"Este día cívico no aplica para los sectores que trabajan en temas de derechos fundamentales como la salud, seguridad en manos de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como los organismos de emergencia y desastres. Aplica para entidades territoriales, universidades públicas nacionales y colegios públicos nacionales, pero no para colegios y universidades privadas", indicó el Gobierno.

En cuanto a las entidades territoriales, como alcaldías, gobernaciones y sus organismos descentralizados, la decisión de acogerse o no al día cívico depende de su autonomía administrativa. Esto significa que cada autoridad local puede determinar si concede o no el día como no hábil a sus empleados. Lo mismo ocurre con las ramas Legislativa y Judicial, así como con los entes autónomos del Estado, que pueden adoptar la medida o mantener sus actividades habituales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co