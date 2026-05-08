¡Pilas! Los requisitos para estudiar una maestría en reconocida universidad de España con beca

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una nueva convocatoria de becas parciales para profesionales colombianos que quieran realizar estudios de maestría presencial en España. En esta oportunidad, la entidad ofrece 150 apoyos económicos en alianza con la Universidad Antonio de Nebrija, institución ubicada en Madrid.

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La convocatoria contempla becas equivalentes al 30% del valor de la matrícula para diferentes programas oficiales de posgrado que iniciarán clases en octubre de 2026 y tendrán una duración aproximada de un año académico. De acuerdo con el Icetex, los programas disponibles pertenecen a áreas como negocios, comunicación, marketing, relaciones internacionales, educación, sostenibilidad, finanzas y administración de empresas, entre otras disciplinas.

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Plazo para inscribirse en beca del Icetex acaba el 20 de mayo

Las personas interesadas deberán realizar el proceso de postulación a través de la página oficial del Icetex y cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria. El plazo máximo para aplicar será el próximo 20 de mayo de 2026 a las 5:00 de la tarde.



La entidad explicó que las maestrías se desarrollarán de manera presencial en Madrid y que los beneficiarios deberán asumir otros gastos asociados a su permanencia en España, ya que la beca únicamente cubre una parte del costo de la matrícula. Entre esos costos se encuentran los tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte, seguro médico internacional y trámites migratorios necesarios para residir temporalmente en España.



La entidad también recordó que obtener la beca no garantiza automáticamente la financiación total del proyecto académico, por lo que recomendó a las personas interesadas revisar con anticipación su capacidad económica para cubrir los gastos complementarios.

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Según el cronograma oficial, una vez cierre la etapa de postulaciones, la Comisión Nacional de Becas revisará las solicitudes y realizará el proceso de preselección el 28 de mayo de 2026. Posteriormente, se darán a conocer los resultados de las personas seleccionadas.

La convocatoria ya se encuentra habilitada y los aspirantes podrán consultar el listado completo de programas, requisitos y fechas a través de los canales oficiales de la entidad.

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"Seguimos fortaleciendo las oportunidades de internacionalización para los colombianos, facilitando el acceso a programas de alta calidad que potencian su desarrollo profesional y contribuyen al crecimiento del país", afirmó Vanessa Caicedo, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX.



Requisitos para aplicar a las becas del Icetex y reconocida universidad de España

Las becas están dirigidas a ciudadanos colombianos que tengan entre 21 y 65 años de edad, cuenten con título profesional y acrediten un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0 en sus estudios de pregrado.

Además, quienes deseen participar deberán demostrar al menos un año de experiencia laboral y tener la admisión definitiva expedida por la Universidad Antonio de Nebrija al momento de realizar la postulación ante el Icetex.

La entidad indicó que todos los documentos exigidos deberán cargarse de manera virtual a través de la plataforma oficial de la convocatoria, respetando las fechas y condiciones establecidas.

Las personas interesadas deberán completar el proceso de inscripción directamente en la página oficial del Icetex y verificar cuidadosamente que cumplan con todos los requisitos antes de enviar la solicitud.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co