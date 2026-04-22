¿Quiere estudiar una maestría en España? Los requisitos para aplicar a becas del 100%

La Universidad Pública de Navarra, institución de educación superior ubicada en Pamplona, España, anunció la apertura de una convocatoria de becas en cooperación con el Icetex para el año 2026. El programa está orientado a profesionales colombianos que deseen realizar estudios de maestría presenciales en diferentes áreas del conocimiento. La oferta contempla la financiación total de la matrícula en programas presenciales, bajo condiciones específicas de admisión, requisitos académicos y criterios de selección.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria tiene previsto su cierre el 28 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, mientras que la apertura se realizó el 24 de marzo del mismo año. La selección de beneficiarios está condicionada a procesos previos de admisión en la universidad española y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Los programas académicos comenzarán en septiembre de 2026 y tendrán una duración aproximada de 24 meses, con finalización en julio de 2028.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



La convocatoria ofrece un total de 10 becas que cubren el 100% del valor de la matrícula, aunque únicamente para un máximo de 60 créditos académicos. En caso de que el estudiante requiera cursar créditos adicionales, estos deberán ser asumidos con recursos propios. Además, es importante tener en cuenta que la beca no incluye otros gastos como tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, seguro médico ni trámites migratorios.



Requisitos para postularse a becas del 100% del Icetex

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas:



Tener nacionalidad colombiana y residir en el país, o ser connacional en el exterior con documentación válida.

Contar con una edad mínima de 21 años y no superar los 65 años al cierre de la convocatoria. Este criterio es obligatorio y no admite excepciones.

Poseer un título universitario de pregrado debidamente reconocido por las autoridades competentes.

Acreditar un promedio académico mínimo de 4.0 sobre 5.0 en el pregrado, certificado oficialmente por la institución de origen.

Demostrar al menos 12 meses de experiencia profesional posterior a la obtención del título.

Haber completado el proceso de preinscripción en uno de los programas disponibles dentro de los plazos establecidos.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para continuar en el proceso de selección.



Programas disponibles en convocatoria para maestrías

La convocatoria incluye una amplia oferta académica en diferentes áreas del conocimiento. Entre los programas disponibles se encuentran opciones en ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y tecnología. Algunos de los campos de estudio incluyen:



Ingeniería informática, biomédica y de materiales

Energías renovables y sostenibilidad

Ciencia de datos y aprendizaje automático

Biotecnología y agrobiología

Salud pública e investigación en ciencias de la salud

Administración de empresas y negocios internacionales

Sistemas de información geográfica

Prevención de riesgos laborales

Intervención social y estudios de género

Cabe señalar que la beca cubre únicamente la matrícula correspondiente a 60 créditos académicos. En caso de que el programa requiera un mayor número de créditos, el estudiante deberá asumir el costo adicional.



Los documentos que necesita para aplicar

Los postulantes deberán cargar una serie de documentos en formato digital a través de la plataforma indicada. Es fundamental que los archivos sean legibles y completos, ya que cualquier inconsistencia puede derivar en la exclusión automática del proceso. Entre los documentos solicitados se encuentran:



Resguardo de preinscripción al programa académico.

Copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

Certificado oficial de notas de pregrado con promedio acumulado.

Título universitario o su equivalente.

Certificados laborales que acrediten la experiencia profesional.

Soportes de condiciones socioeconómicas, como clasificación en el sistema correspondiente o recibos de servicios públicos recientes.

Copia del pasaporte vigente.

En caso de que los documentos provengan de instituciones extranjeras o estén en otro idioma, deberán incluir traducciones oficiales al español.



Pilas, esto no cubre la beca del Icetex

El beneficio principal de la beca es la financiación total de la matrícula para los programas seleccionados. No obstante, los beneficiarios deberán cubrir todos los demás gastos relacionados con su estancia en España, incluyendo:



Tiquetes aéreos

Alojamiento

Alimentación

Seguro médico

Trámites migratorios

Asimismo, los seleccionados deberán gestionar su visado de estudiante y contar con un pasaporte vigente durante toda la duración del programa. El calendario de la convocatoria establece que la lista definitiva de admitidos en la universidad será publicada el 23 de mayo de 2026, mientras que el proceso de matrícula deberá realizarse entre el 26 y el 28 de mayo del mismo año. El inicio de clases está previsto para septiembre de 2026, con finalización estimada en julio de 2028, dependiendo del programa académico seleccionado.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co