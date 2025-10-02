En vivo
Planeta errante crece a un ritmo jamás observado, según astrónomos: estaría devorando materia

Astrónomos internacionales confirmaron que Cha, ubicado a 620 años luz, está absorbiendo gas y polvo con un ritmo de acreción jamás observado. Vea el descubrimiento.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de oct, 2025
Un planeta errante registra la tasa de crecimiento más alta jamás observada
Un planeta errante registra la tasa de crecimiento más alta jamás observada. -
European Southern Observatory

