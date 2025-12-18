Así quedaron los tarjetones para las elecciones al Congreso en Colombia 2026

Desde el conocido centro de convenciones Ágora, ubicado en la ciudad de Bogotá, la Registraduría Nacional del Estado Civil, encabezada por su registrador, Hernán Penagos, llevó a cabo el sorteo mediante el cual se definió y se dio a conocer la ubicación de los logos de los partidos y movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos en los respectivos tarjetoneselectorales para las elecciones de Senado de la República y Cámara de Representantes del próximo 8 de marzo de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este encuentro fue acompañado por representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el Centro Carter o la Misión de Observación Electoral (MOE). Adicionalmente, en el espacio estuvieron entidades como el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los organismos de control, partidos y movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos.

Para hacer la respectiva escogencia del diseño de la tarjeta para estas elecciones, la Registraduría Nacional hizo un cuidadoso ejercicio con ciudadanos de entre 19 y 80 años. A través de este, se evaluaron las respectivas propuestas de diseño para seleccionar así a la más idónea y entendible. La opción elegida por la mayoría de los involucrados en este trabajo, según la misma Registraduría, fue la que se dio a conocer por Penagos en este importante evento. Dicho diseño, afirma la entidad organizadora, "demostró ser significativamente más efectiva, debido a su facilidad de comprensión y a la intuición en su uso, lo que contribuirá a reducir errores al momento de marcar la tarjeta".



“Llevamos a cabo un proceso de evaluación de la tarjeta electoral para que fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Se trata de una tarjeta que se acomoda muy bien a las circunstancias, de cara a que no hay fotografías de las candidatas y los candidatos. Es a doble columna, con reverso de diferentes colores y unas características de seguridad en ambas caras muy destacables”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.



¿Cómo quedó establecida la posición de los logos para las próximas elecciones al Congreso en Colombia?

Senado Circunscripción Nacional (reverso color azul)



Partido de La U Coalición Fuerza Ciudadana Partido Centro Democrático Pacto Histórico Senado Partido Conservador Colombiano Partido Verde Oxígeno Patriotas Con toda por Colombia Coalición Cambio Radical – ALMA Alianza por Colombia Creemos Movimiento Salvación Nacional Colombia Segura y Próspera Ahora Colombia Frente Amplio Unitario Partido Liberal Colombiano

Tarjetón Senado 2026. - Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Publicidad

Cámara por Bogotá, D.C. (reverso color café)



Ciudadanos Renovemos Partido Liberal Colombiano Cambio Radical-La U-Oxígeno-Colombia Justa Libres-La Liga-ASI Movimiento Salvación Nacional MIRA + Dignidad & Compromiso Motociclistas y conductores unidos por la causa Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) Partido Alianza Verde Partido Conservador Colombiano Pacto Histórico Bogotá ABC Alianza Bogotá Convergente Con toda por Bogotá Partido Centro Democrático Nuestra Fuerza Partido Nuevo Liberalismo

Cámara por Cundinamarca (reverso color café)



ALMA Partido Cambio Radical Partido Liberal Colombiano Partido Conservador Colombiano Pacto Histórico Cundinamarca Partido Político Dignidad & Compromiso Partido Nuevo Liberalismo Frente Amplio Unitario Partido de La U – Partido Ecologista Colombiano Partido Alianza Verde Centro Democrático - MIRA Partido Demócrata Colombiano

Tarjetón Cámara de Representantes 2026. - Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Además de las circunscripciones ordinarias, el proceso de asignación aleatoria determinó el orden de las agrupaciones políticas en las tarjetas de votación para las comunidades indígenas. Específicamente, se definió la ubicación de los emblemas para el Senado Indígena (identificado con el dorso de color rosado), así como para las curules de la Cámara de Representantes destinadas a los pueblos indígenas (color verde), las comunidades afrocolombianas (color gris) y la representación internacional (color café).

Publicidad

Como fase complementaria, la Registraduría Nacional ha programado que sus dependencias en cada departamento realicen próximamente los sorteos correspondientes a las Cámaras territoriales. De igual manera, se establecerá el orden de los logotipos para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), asegurando así que toda la oferta electoral quede debidamente organizada en los instrumentos de votación.

Tarjetón Senado de la República circunscripción especial comunidades indígenas. - Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

NOTICIAS CARACOL