Advertencia de Cabello a EE. UU.: “Ni una gota de petróleo puede salir si agreden a Venezuela”

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el país está "bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente", tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó bloquear el paso de buques con petróleo sancionados desde y hacia el país suramericano. (Lea también: Presidente Petro responde a solicitud de Maduro sobre brindar apoyo militar a Venezuela)

"Cuando yo digo imperialismo, hablo de quienes dirigen el imperialismo, los que están al frente, que se creen emperadores del mundo", declaró en referencia a la Administración de Trump, durante su programa semanal 'Con el Mazo Dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello afirmó que el mensaje de Trump, publicado originalmente en la red Truth Social, "es una confesión" y que, con el texto, "se caen todas las caretas y todo el montaje".



"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela", añadió, "bajo ninguna circunstancia". En este sentido, reiteró que "no habrá petróleo regalado, ni robado, para ningún poder extranjero".



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que Venezuela no caerá "en provocaciones". "Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas", dijo acompañado del alto mando militar.

Entretanto, la estatal Petróleos de Venezuela informó "que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad".

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas", refirió la compañía en un comunicado. "Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa", agregó el texto.

Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas. Más temprano, Nicolás Maduro sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Venezuela produce 1 millón de barriles diarios (bd) y estima alcanzar 1,2 millones al final de 2025. Los precios del crudo registraron un alza el miércoles por el anuncio de Trump.



Trump habla de nuevo de ataques en Venezuela

El presidente de EE. UU. insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el Legislativo.

"No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y advertido que EE. UU. pronto empezará a realizar ataques sobre "objetivos terrestres" en el país caribeño. (Lea también: Adolescente en Venezuela es condenado por la ropa que usaba: “Ni siquiera participaba en protesta”)

El martes, anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

Desde el verano, Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas del que también acusa a Caracas, y a partir de septiembre ha bombardeado de manera sumaria a más de dos docenas de supuestas narcholanchas, provocando la muerte de cerca de un centenar de personas.

La afirmación de Trump llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el magnate neoyorquino autorizara un despliegue militar en suelo venezolano eso supondría "la guerra" y que entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso.

