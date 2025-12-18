En vivo
MUNDO  / Advertencia de Cabello a EE. UU.: "Ni una gota de petróleo puede salir si agreden a Venezuela"

Advertencia de Cabello a EE. UU.: “Ni una gota de petróleo puede salir si agreden a Venezuela”

"No habrá petróleo regalado, ni robado, para ningún poder extranjero", dijo el ministro de Interior. Trump, por su parte, afirmó que no necesita permiso del Congreso para atacar a carteles en Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 18 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
AFP

