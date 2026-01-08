Lluvia de meteoros, superluna y otros fenómenos astronómicos que ocurrirán en enero de 2026

El inicio de 2026 ha llegado acompañado de una agenda cargada de fenómenos astronómicos que atraen tanto a fanáticos como a profesionales de la astronomía. De acuerdo con lo publicado por National Geographic, este mes no solo destaca por la belleza visual de sus luces, sino por configuraciones planetarias y cómo se podrá ver el cielo de enero, ofreciendo una oportunidad científica y recreativa única para comprender el espacio.



Los primeros fenómenos ya sucedieron el pasado 1 de enero con la estrella Sirio, conocida como la más brillante de nuestro cielo nocturno, cuando alcanzó su punto de mayor elevación poco después de la medianoche y el el 3 de enero con la lluvia de meteoros Cuadrántidas y una superluna los días 2 y 3 respectivamente. Además, para quienes habitan en latitudes altas como Islandia o Alaska, la actividad de las auroras continúa siendo un atractivo principal debido a las extensas horas de oscuridad estacional.



Calendario de fenómenos astronómicos de enero

Este 9 y 10 de enero Júpiter será el protagonista absoluto, como uno de los eventos más significativos del mes. Cuando el gigante gaseoso alcance la oposición, un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y Júpiter, permitiendo que este brille con mayor intensidad y parezca más grande de lo normal. Este avistamiento va a ser especial porque el planeta no ha estado tan próximo a nosotros desde finales de 2024 y no volverá a estarlo hasta el año 2027. Para localizarlo, los observadores deben mirar hacia el este, cerca de la constelación de Géminis, donde, según el programa estadounidense, el planeta formará untriangulo junto a Sirio y el cinturón de Orión.

A mediados de mes, específicamente el 19 de enero, la llegada de la Luna nueva proporcionará el escenario perfecto para los amantes del espacio. La ausencia de luz facilitará la observación de estructuras galácticas y estelares que suelen ser difíciles de captar a simple vista, tales como la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Orión y el cúmulo de la Colmena.



Apenas un día después, el 20 de enero, el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) alcanzará su punto más cercano al Sol. Tras este paso, el cometa será visible principalmente para los observadores del hemisferio sur del planeta, quienes podrán rastrearlo con binoculares o telescopios hacia el horizonte suroeste. Los habitantes del hemisferio norte deberán esperar hasta el mes de febrero para volver a tener contacto visual con este visitante.



Fenómenos astronómicos a finales de enero

Para finales de este mes, específicamente entre el 22 y 23 de enero, la Luna en fase creciente se encontrará muy cerca de Saturno, con el planeta Neptuno, también situado en las proximidades de ambos, aunque este último requerirá de instrumentos ópticos para ser detectado en el horizonte suroeste después de la puesta del sol. Brillarán sobre el horizonte suroeste después de la puesta del sol y permanecerán visibles durante unas horas antes de ponerse por el oeste.



Finalmente, el mes cerrará con otra conjunción entre la Luna y Júpiter las noches del 30 y 31, cerrando un ciclo de interacciones planetarias. Durante todo este mes, la constelación de Orión alcanzará su punto más alto y siendo visible desde el atardecer hasta el amanecer.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL