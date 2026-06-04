¿Quiere aprender inglés gratis? Convocatoria en Bogotá ya abrió cupos y estos son los requisitos

La Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una nueva fase del programa Yes Bogotá, que ofrece formación gratuita en inglés en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La iniciativa, que busca fortalecer las habilidades bilingües de los ciudadanos y mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral, capacitará a sus estudiantes mediante clases virtuales orientadas al fortalecimiento de habilidades comunicativas en inglés.

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"Las personas que se registren accederán a un curso de inglés básico enfocado en el desarrollo de competencias comunicativas para situaciones cotidianas y laborales, mediante una metodología que combina actividades teóricas y prácticas que facilitan el aprendizaje y la aplicación del idioma en diferentes contextos", indicó la Secretaría de Desarrollo Económico en un comunicado.

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Adultos mayores de 50 años tendrán cupos especiales para aprender inglés

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es la destinación de cupos para personas mayores de 50 años que residan en Bogotá. La medida busca ampliar las oportunidades de capacitación para esta población, que con frecuencia enfrenta mayores dificultades para acceder al mercado laboral o para actualizar sus competencias frente a las exigencias actuales de las empresas.



De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, los cursos están dirigidos tanto a personas que cuentan con conocimientos básicos del idioma como a quienes desean iniciar su aprendizaje desde cero. La intención es que los participantes puedan adquirir herramientas que les permitan desenvolverse en situaciones cotidianas y laborales donde el uso del inglés sea necesario.



"El programa Yes Bogotá es una estrategia de formación gratuita de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con el Sena, orientada al fortalecimiento de habilidades para el empleo en población mayor de edad residente en Bogotá, especialmente en personas con niveles básicos de inglés de formación académica o que buscan fortalecer competencias para facilitar su acceso al mercado laboral".

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¿Cómo será la formación ofrecida por Yes Bogotá?

El curso tendrá una duración total de 48 horas y se desarrollará bajo una modalidad virtual sincrónica, lo que significa que los estudiantes deberán conectarse en horarios establecidos para participar en las clases en tiempo real junto con los instructores. Durante el proceso se abordarán contenidos enfocados en el fortalecimiento de competencias comunicativas básicas, incluyendo comprensión, interacción y uso práctico del idioma en diferentes contextos.

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La metodología combinará actividades teóricas y ejercicios prácticos con el objetivo de facilitar la apropiación de los conocimientos y promover su aplicación en escenarios personales y laborales. Además, como parte del proceso de inscripción, las personas interesadas deberán realizar una evaluación de clasificación que permitirá identificar su nivel actual de inglés.

Los resultados de esta prueba servirán para ubicar a cada participante en el grupo de formación que mejor se ajuste a sus conocimientos previos, garantizando así un proceso de aprendizaje acorde con sus necesidades. La evaluación está disponible de manera virtual y debe completarse antes de iniciar el curso por medio de este link.

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¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de inglés en Bogotá?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en la capital del país y que tengan interés en fortalecer sus competencias en inglés. Las inscripciones estarán habilitadas hasta completar los cupos disponibles, por lo que las autoridades recomendaron realizar el proceso con anticipación luego de realizar la prueba y adjuntar su resultado e inscripción en este link.

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Según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, esta oferta forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de empleabilidad de los ciudadanos mediante programas de formación que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral. "Con Yes Bogotá, queremos que más personas accedan a formación gratuita de calidad, fortalezcan sus competencias y encuentren nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Invitamos especialmente a las personas mayores de 50 años a aprovechar esta convocatoria", indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co