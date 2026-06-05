¿Quiere estudiar gratis? El Sena ya abrió más de 67.000 cupos en todo Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva convocatoria nacional para quienes buscan acceder a formación gratuita en diferentes áreas del conocimiento. La entidad puso a disposición más de 67.000 cupos para programas de formación tecnológica y ocupacional que se desarrollarán en modalidad presencial y a distancia en distintas regiones del país.

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La convocatoria corresponde al tercer proceso de Formación Ocupacional y Tecnológica de 2026 y está dirigida a colombianos y extranjeros con permanencia regular en el país que deseen fortalecer sus conocimientos para ingresar al mercado laboral, mejorar sus oportunidades de empleo o desarrollar iniciativas de emprendimiento.

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Los interesados podrán realizar el proceso de inscripción entre este viernes 5 y el martes 9 de junio a través de la plataforma oficial del Sena.



Más de 67.000 oportunidades para estudiar en el Sena

La nueva oferta educativa contempla programas de varios niveles de formación y responde a la demanda de sectores productivos que requieren personal capacitado en áreas técnicas y tecnológicas. Del total de cupos disponibles, más de 21.000 corresponden a programas de nivel tecnólogo. Estas formaciones están enfocadas en áreas relacionadas con la gestión empresarial, la tecnología, el turismo, el medio ambiente y el mercadeo.



Entre los programas con mayor disponibilidad se encuentran Gestión Contable y de Información Financiera, Análisis y Desarrollo de Software, Gestión Documental, Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión, Prevención y Control Ambiental, Desarrollo de Procesos de Mercadeo, Gestión Empresarial y Guianza Turística.

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Según explicó el Sena, estos programas buscan responder a las necesidades actuales de diferentes sectores económicos que demandan personal con conocimientos especializados y competencias técnicas para enfrentar los cambios del mercado laboral.



¿Cuáles son los programas técnicos con más cupos?

La mayor parte de la oferta está concentrada en la formación ocupacional, especialmente en los programas técnicos, que suman más de 41.000 cupos en todo el país. Las áreas con mayor número de oportunidades incluyen asistencia administrativa, programación de software, gestión del talento humano, logística empresarial, sistemas teleinformáticos, cocina y procesos contables y financieros.

Además de los programas técnicos, la convocatoria contempla formación en niveles operario, auxiliar y profundización técnica. En el nivel operario se habilitaron más de 2.000 cupos relacionados con actividades como confección industrial, instalaciones eléctricas, operación de maquinaria y servicios de cuidado estético. Por su parte, los programas auxiliares cuentan con más de 1.600 vacantes para quienes deseen formarse en áreas como cocina, promoción de productos, atención al cliente, logística de cargas y apoyo a servicios de salud.

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El proceso de formación está dirigido a toda la ciudadanía y busca facilitar el acceso a oportunidades educativas para distintos grupos poblacionales. La entidad informó que podrán participar personas campesinas, integrantes de comunidades indígenas, población afrodescendiente, negra, raizal y palenquera, personas con discapacidad, mujeres, integrantes de la población LGBTIQ+ y ciudadanos extranjeros que tengan su situación migratoria regularizada en Colombia.

¿Cómo inscribirse a convocatoria del Sena?

El Sena recordó que la inscripción a los programas debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial. El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:

Ingrese al sitio web betowa.sena.edu.co

Utilice los filtros disponibles para escoger el nivel de formación y el área del programa

Consulte la información detallada de los programas disponibles

Inicie sesión o cree una cuenta en el sistema

Complete el formulario de inscripción y finalice el proceso

La entidad recomienda a los aspirantes revisar con atención la información de cada programa antes de realizar la inscripción, teniendo en cuenta aspectos como horarios, modalidad de estudio y requisitos. Los aspirantes deberán estar atentos al cronograma de selección establecido por la entidad. Las pruebas correspondientes a la primera fase del proceso se realizarán los días 16 y 17 de junio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co