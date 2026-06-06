Atención viajeros: así será el clima en Colombia y Bogotá para este primer puente festivo de junio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que durante el puente festivo comprendido entre el 6 y el 8 de junio de 2026 se presentarán condiciones de lluvia en amplias zonas del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico oficial, el domingo será la jornada con mayor cobertura e intensidad de precipitaciones, especialmente en sectores del centro y norte del país.

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Las proyecciones meteorológicas indican que los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en departamentos de la Orinoquía, la Amazonía, la región Pacífica y algunas áreas de la región Andina. Mientras tanto, la región Caribe experimentará episodios aislados de precipitación, aunque continuará registrando temperaturas elevadas en gran parte de su territorio.

En un principio, el Ideam prevé para este sábado 6 un "incremento en la nubosidad" y precipitaciones durante el sábado, especialmente en el occidente y norte del país. Los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander figuran entre las zonas con mayores probabilidades de lluvias durante la jornada. De igual manera, gran parte de la región Pacífica registrará precipitaciones, particularmente en Chocó y Valle del Cauca.



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Domingo 7 de junio será el día con más lluvias en Colombia

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el domingo se perfila como la jornada con mayor actividad lluviosa del fin de semana. "Para el domingo se proyecta la mayor actividad de las precipitaciones, con lluvias intensas en zonas del occidente de la región Orinoquía y sectores adyacentes de la región Andina". Entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias se encuentran el piedemonte de Meta y Casanare, además de algunos sectores de Cundinamarca y Boyacá.



El pronóstico también señala lluvias persistentes en departamentos como Chocó, Antioquia, Santander y las zonas que conforman el Eje Cafetero. En la Amazonía, las precipitaciones estarán concentradas principalmente en Caquetá y Amazonas. Por su parte, en la región Caribe se esperan lluvias de carácter moderado en el golfo de Urabá y en sectores del sur de Magdalena y Cesar.

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Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se proyectan cielos entre parcialmente y mayormente nublados, con posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras de manera intermitente.



Lunes 8 de junio: las precipitaciones se desplazarán hacia el norte

Durante el último día del puente festivo, las lluvias tenderán a desplazarse hacia el norte y occidente del país. En ese sentido, se esperan precipitaciones en varios sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, así como en gran parte de la región Pacífica. Las condiciones lluviosas también continuarán en Antioquia, Santander y Norte de Santander.

En el interior del territorio nacional podrían registrarse lluvias dispersas en áreas de Tolima y Huila, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía los eventos de precipitación serán más localizados en departamentos como Arauca, Casanare, Meta, Vaupés y Amazonas.

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El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podría presentar lluvias ligeras y de corta duración a lo largo de la jornada.



Así estará el tiempo en Bogotá durante el puente festivo

Para la capital del país, el Ideam pronostica condiciones relativamente estables durante las mañanas, con predominio de tiempo seco y cielos parcialmente nublados. Sin embargo, durante las tardes del domingo 7 y lunes 8 de junio se mantiene la probabilidad de chubascos sectorizados en diferentes puntos de la ciudad. Las temperaturas mínimas estarán cercanas a los 10 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre los 18 y los 21 grados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co