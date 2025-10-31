¿Por qué el Halloween se celebra el 31 de octubre? Así nació esta festividad

Cada 31 de octubre, millones de personas en todo el planeta se sumergen en una atmósfera de misterio y diversión. Las calles se llenan de disfraces, las casas se decoran con calabazas iluminadas y los niños recorren los vecindarios pronunciando la famosa frase “truco o trato”. Halloween, también conocida como la Noche de Brujas, se ha convertido en una de las festividades más populares del calendario global. Sin embargo, detrás de esta celebración que hoy parece inseparable de la cultura estadounidense, existe una historia milenaria que entrelaza tradiciones paganas, rituales agrícolas, creencias espirituales y adaptaciones cristianas.

Lejos de ser una fiesta con raíces satánicas, como algunos han afirmado, Halloween nació como un ritual vinculado al ciclo de la naturaleza y al recuerdo de los muertos. Su origen se remonta a más de dos mil años, cuando los pueblos celtas celebraban el festival de Samhain, una ceremonia que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno en el hemisferio norte. Con el tiempo, esta tradición se fusionó con la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, dando lugar a una celebración que ha atravesado fronteras, siglos y culturas hasta transformarse en el fenómeno contemporáneo que conocemos.



¿Cuál es el verdadero significado de Halloween?

Para comprender Halloween, es necesario viajar a la Europa celta, donde hace más de dos milenios se celebraba Samhain, una palabra que en gaélico significa “fin del verano”. Esta festividad marcaba el cierre del ciclo agrícola y el comienzo de la estación oscura, un periodo asociado con la muerte y la incertidumbre. Los celtas creían que, durante la noche del 31 de octubre, el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía extremadamente delgado, permitiendo que las almas regresaran a la Tierra.

Este momento de transición no solo evocaba temor, sino también respeto. Para protegerse de los espíritus malignos, las comunidades encendían grandes hogueras en las colinas y realizaban rituales de purificación. Además, se disfrazaban con pieles y máscaras para confundir a los fantasmas y evitar que les causaran daño. Estas prácticas, que hoy parecen pintorescas, tenían un profundo significado espiritual: garantizar la supervivencia durante el invierno y mantener el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural.



Samhain también era una ocasión para la adivinación. Se creía que la noche en que los límites entre los mundos se desdibujaban era propicia para conocer el futuro. Los druidas, sacerdotes celtas, realizaban ceremonias que incluían sacrificios de animales y ofrendas de alimentos. Las familias dejaban comida en las puertas para apaciguar a los espíritus, una costumbre que siglos después inspiraría la práctica del “truco o trato”.



La cristianización de una fiesta pagana

Con la expansión del cristianismo en Europa, la Iglesia se enfrentó al desafío de integrar las tradiciones paganas en su calendario litúrgico. En el siglo VIII, el papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, una festividad dedicada a honrar a los mártires y santos. La víspera de esta celebración se conoció como All Hallows’ Eve, expresión que con el tiempo se contrajo hasta convertirse en Halloween.



Este proceso de sincretismo no eliminó por completo las costumbres ancestrales. Las hogueras, los disfraces y las ofrendas persistieron, aunque adaptadas a un contexto cristiano. En la Edad Media, surgió la práctica del “souling”, que consistía en que grupos de personas, a menudo niños, recorrían las casas pidiendo pasteles a cambio de rezar por las almas de los difuntos. Esta tradición, extendida en Inglaterra y otras regiones europeas, es considerada el antecedente directo del moderno “trick or treat”.

La fusión de Samhain con el Día de Todos los Santos dio lugar a una celebración híbrida que combinaba elementos espirituales, sociales y lúdicos. Aunque la Iglesia intentó darle un sentido religioso, la esencia popular de la festividad se mantuvo, preservando su vínculo con la muerte, la cosecha y el misterio.



La llegada del Halloween a América y la transformación cultural

Halloween cruzó el Atlántico en el siglo XIX, cuando millones de irlandeses emigraron a Estados Unidos huyendo de la Gran Hambruna. Estos inmigrantes llevaron consigo sus costumbres, entre ellas la tradición de tallar nabos para crear linternas que ahuyentaran a los espíritus. En América, los nabos fueron reemplazados por calabazas, más abundantes y fáciles de trabajar, dando origen a las icónicas Jack-o’-lanterns.

En suelo estadounidense, Halloween adquirió un carácter comunitario. Las celebraciones incluían juegos, narración de historias de terror y reuniones sociales. A finales del siglo XIX, la festividad comenzó a desvincularse de lo sobrenatural para convertirse en una ocasión de convivencia. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando Halloween se consolidó como un fenómeno cultural. La industria cinematográfica desempeñó un papel crucial en esta transformación. Películas como Halloween (1978) y producciones televisivas popularizaron la estética del terror y convirtieron la fecha en sinónimo de sustos, disfraces y diversión.

La comercialización hizo el resto. Las empresas de dulces, disfraces y decoración encontraron en Halloween una oportunidad para generar ingresos millonarios. Hoy, en Estados Unidos, esta festividad mueve más de 10.000 millones de dólares anuales, y su influencia se extiende a países de América Latina, Europa y Asia, donde cada vez más personas adoptan sus símbolos y costumbres.



El significado de los símbolos: ¿por qué las calabazas y los colores naranja y negro?

Aunque Halloween se percibe como una fiesta moderna, muchos de sus símbolos tienen raíces antiguas. Las calabazas talladas, por ejemplo, evocan la leyenda irlandesa de Jack, un hombre condenado a vagar por la Tierra con una linterna hecha de nabo. Los disfraces, que hoy representan personajes de películas o criaturas fantásticas, nacieron como una estrategia para confundir a los espíritus durante Samhain.

Los colores característicos de la festividad también tienen un significado ancestral. El naranja simboliza la cosecha y la abundancia, mientras que el negro representa la oscuridad del invierno y el misterio de la muerte. Incluso la práctica de pedir dulces tiene un trasfondo espiritual: en la Edad Media, las ofrendas de comida buscaban asegurar la protección de las almas y evitar travesuras sobrenaturales.

Estos elementos, lejos de ser simples adornos, son vestigios de una cosmovisión que concebía la vida y la muerte como partes de un ciclo natural. Halloween, en su esencia, es una celebración que reconoce la fragilidad humana y la necesidad de ritualizar el tránsito hacia lo desconocido.

