Reportan temblor en Colombia en la mañana de este 25 de junio: epicentro y magnitud

Un movimiento sísmico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el occidente del departamento de Antioquia. El sismo, de magnitud 2,9, ocurrió en la mañana de este jueves 25 de junio de 2026 y tuvo una profundidad superficial. El epicentro tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Dabeiba, Antioquia.

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Según el reporte oficial, el epicentro se ubicó aproximadamente a cinco kilómetros de Dabeiba. Además, los municipios de Uramita y Frontino también se encuentran dentro del área cercana al punto donde se originó el sismo, a distancias de 14 y 27 kilómetros, respectivamente. Hasta el momento no se han reportado afectaciones a personas, daños en infraestructura ni situaciones de emergencia relacionadas con este evento. Sin embargo, las autoridades continúan atentas ante cualquier reporte que pueda surgir desde las zonas cercanas al epicentro.

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Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a que se encuentra ubicado en una zona de confluencia de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. La interacción entre estas placas (procesos de subducción y desplazamiento lateral) genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.



¿Qué se sabe de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el miércoles?

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos señaló que se presentó un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el doble terremoto ha causado al menos 164 muertos y 971 heridos, y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas. "Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Aquí hay una niña que está atrapada desde anoche, si vienen la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado a la AFP Dani Rizo, residente de 48 años del barrio Playa Grande.



El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS. Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas. "No hay luz, no hay internet, tenemos mucha dificultades para comunicarnos", dijo a la AFP Leonardo Hernández, otro vecino de Catia La Mar, "Le pedimos a nuestras autoridades que por favor acepten la ayuda que están ofreciendo los organismos internacionales".

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre". Delcy Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes. También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co