¿Qué significa tener el teléfono en silencio todo el tiempo? Esto explica una experta

En una época donde el sonido de una notificación parece marcar el ritmo de la vida cotidiana, decidir mantener el celular en silencio puede decir mucho más de lo que se imagina. No se trata solo de una preferencia técnica, sino de una conducta que refleja emociones, hábitos y hasta una forma particular de gestionar el estrés. Desde el lenguaje corporal y el comportamiento digital, esta elección habla de cómo una persona se relaciona con su entorno y consigo misma.



¿Qué significa que una persona tenga el celular en silencio todo el tiempo?

Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal y grafología, ha señalado que quienes mantienen el teléfono en silencio constantemente suelen ser personas que se estresan con facilidad y buscan, de manera consciente o inconsciente, calmarse. Esto resulta interesante porque revela que el manejo del celular puede funcionar como una especie de “escudo emocional” frente a la sobrecarga del mundo exterior.

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Para muchas personas, el constante sonido de notificaciones puede generar una sensación de urgencia permanente. Cada mensaje, llamada o alerta activa el cerebro, lo que se traduce en una acumulación de tensión. En este contexto, optar por el silencio no es evasión, sino una estrategia de autorregulación.

Según Centeno, cuando alguien decide no escuchar todo el tiempo quién lo está llamando, en realidad está buscando relajarse. Es una forma de tomar el control sobre la estimulación externa. La persona deja de reaccionar de inmediato y empieza a responder en sus propios tiempos, lo cual reduce la ansiedad.



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Aunque puede parecer exagerado pensar que el celular revela aspectos profundos de la personalidad, lo cierto es que existe una relación muy íntima con este dispositivo. El teléfono guarda información sobre gustos, preocupaciones y hábitos. Por eso, ignorar sus alertas no es un gesto trivial: es una decisión consciente de poner límites.



Más concentración y mayor productividad

Otro aspecto relevante que destaca Maryfer Centeno es el impacto en la concentración. En un entorno laboral o académico, el celular puede ser uno de los principales distractores. Cada notificación interrumpe el flujo de atención, obligando al cerebro a cambiar de tarea constantemente.

Cuando una persona mantiene el teléfono en silencio, elimina estos cortes permanentes. Esto facilita la concentración y mejora la productividad. Es más sencillo terminar una tarea, profundizar en un tema o incluso sostener una conversación significativa sin interrupciones.

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Por el contrario, quienes revisan el celular constantemente suelen tener mayor dificultad para enfocarse. Esto no es solo una percepción: el uso excesivo del teléfono activa la liberación de dopamina, una sustancia asociada con el placer inmediato. El problema es que el cerebro se acostumbra rápidamente a este estímulo, generando la necesidad de buscar cada vez más contenido.

Así se explica por qué una persona puede empezar viendo un solo video en redes sociales y terminar consumiendo decenas en pocos minutos. Es un ciclo de recompensa rápida que afecta la capacidad de atención sostenida.



Una barrera entre la vida digital y la vida real

Silenciar el celular también puede interpretarse como un intento de equilibrar la vida digital con la vida real, dice la experta. En un mundo hiperconectado, establecer límites se vuelve fundamental para preservar el bienestar mental.

La llegada constante de notificaciones puede generar ansiedad, incluso sin que la persona sea plenamente consciente de ello. La mente permanece en estado de alerta, esperando el próximo mensaje o aviso. Al eliminar ese sonido constante, se crea un espacio de calma.

Este gesto, aunque sencillo, funciona como una barrera simbólica. Por un lado, está el mundo digital con su inmediatez; por otro, la realidad cotidiana, que requiere atención, presencia y conexión genuina. Mantener el celular en silencio permite reforzar esa separación. Además, esta práctica puede mejorar las relaciones interpersonales. Una persona menos pendiente del teléfono suele estar más presente en conversaciones y actividades, lo que fortalece los vínculos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL