Sena anuncia último plazo para aprender gratis inglés, francés o alemán: cómo postularse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Regional Atlántico, abrió la primera convocatoria del año del programa 'WorldTalk Sena', con 1.400 cupos gratuitos para formación en idiomas. La iniciativa está dirigida a jóvenes del departamento interesados en fortalecer sus competencias comunicativas como herramienta para el acceso al empleo, la educación superior y otros procesos de formación.

De acuerdo con la información oficial entregada el 24 de febrero en Barranquilla, la oferta contempla programas en inglés, francés, alemán y Lengua de Señas Colombiana. Las inscripciones estarán habilitadas desde este martes 24 hasta el jueves 26 de febrero, periodo durante el cual los aspirantes deberán diligenciar un formulario en línea con sus datos personales, seleccionar el curso de interés, escoger el horario y explicar brevemente las razones por las que desean participar.

Cupos disponibles para estudiar idiomas gratis en el Sena

En total se habilitaron 1.200 cupos para inglés, 40 para francés, 40 para alemán y 120 para Lengua de Señas Colombiana. La mayor parte de la oferta se concentra en inglés, teniendo en cuenta la demanda histórica de este idioma en procesos de empleabilidad y formación académica. Sin embargo, la entidad también mantiene espacios para otras lenguas extranjeras y para formación en señas, como parte de su estrategia de inclusión.



Las clases se desarrollarán en el Nodo de Multilingüismo del Sena, ubicado en el barrio San José de Barranquilla. Allí se han dispuesto horarios de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, así como jornadas los sábados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con el fin de facilitar la asistencia de personas que estudian o trabajan.



La convocatoria también contempla un procedimiento especial para quienes ya cuentan con conocimientos previos en inglés y consideran que su nivel supera el básico. En esos casos, los interesados pueden solicitar una entrevista escribiendo al correo electrónico nomultiatl@sena.edu.co, con el fin de evaluar la posibilidad de ingresar directamente a un nivel más avanzado.



¿Cómo postularse en el Sena Atlántico para aprender idiomas?

Una vez los aspirantes completen el formulario de inscripción en este link, recibirán en su correo electrónico una copia de las respuestas enviadas, como constancia del proceso realizado. Posteriormente, la entidad informará sobre los seleccionados y el inicio de las clases, de acuerdo con la programación académica establecida. Uno de los principales requisitos es estar registrado en SofiaPlus, y tener 17 años de edad mínimo.

Desde la Regional Atlántico se destacó que esta oferta hace parte de las acciones institucionales para promover el acceso a la educación gratuita en el departamento. Además del fortalecimiento en lenguas extranjeras, el programa de Lengua de Señas Colombiana busca ampliar las herramientas de comunicación e impulsar entornos más incluyentes, tanto en espacios educativos como laborales.

El Sena ha venido desarrollando estrategias de multilingüismo en distintas regiones del país, enfocadas en responder a las necesidades del mercado laboral y a los procesos de internacionalización. En el caso del Atlántico, la apuesta se orienta a consolidar un espacio permanente de formación en idiomas que permita a más jóvenes acceder a oportunidades académicas, intercambios y empleos que exigen competencias comunicativas en otras lenguas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co