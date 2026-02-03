Fecha exacta para ver alineación de planetas que habrá en febrero 2026: cómo observarla

Un fenómeno astronómico poco frecuente tendrá lugar en febrero de 2026: se trata de una alineación planetaria que reunirá a Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno en el cielo vespertino. La fecha central del fenómeno será el 28 de febrero, aunque la observación será posible durante varios días antes y después, dependiendo de la ubicación geográfica del observador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En astronomía, una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas se agrupan visualmente en una región relativamente pequeña del cielo, vistos desde la Tierra, según indicó el portal especializado Star Walk. No significa que estén formando una línea recta perfecta en el espacio, sino que, desde nuestra perspectiva, aparecen siguiendo una trayectoria común cercana a la eclíptica, que es el plano por donde se mueven el Sol, la Luna y los planetas.



Alineación de planetas de febrero 2026 reunirá a seis planetas

Seis planetas estarán distribuidos a lo largo del cielo poco después de la puesta del sol. Cuatro de ellos, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter, podrán verse a simple vista si las condiciones meteorológicas lo permiten. Urano y Neptuno, en cambio, requerirán el uso de binoculares o un telescopio pequeño debido a su bajo brillo. El mejor momento para intentar observar la alineación será aproximadamente una hora después del atardecer.



En ese lapso, los planetas más cercanos al horizonte occidental aún no se habrán ocultado, mientras que los más altos seguirán visibles durante más tiempo. Mercurio y Venus aparecerán muy bajos en el oeste, por lo que es fundamental contar con una vista despejada hacia ese punto cardinal, sin edificios, montañas u otros obstáculos. Venus, por ejemplo, será más fácil de identificar, ya que es el planeta más brillante del cielo nocturno después de la Luna.



Muy cerca de Venus se encontrará Mercurio, aunque este último será más difícil de detectar por su cercanía al Sol y su rápida puesta. Un poco más arriba aparecerá Saturno, reconocible por su brillo estable y su tono amarillento. Neptuno se ubicará muy próximo a Saturno, con una separación angular inferior a un grado, lo que facilitará su localización con ayuda óptica una vez identificado el planeta anillado. Más alto en el cielo se encontrará Urano, en la constelación de Tauro, cerca del cúmulo estelar de las Pléyades. Júpiter, por su parte, se observará hacia el este y será uno de los últimos en ocultarse.

Publicidad

Un elemento adicional del evento será la presencia de la Luna, que se encontrará iluminada en alrededor de un 90%, y aparecerá cercana a Júpiter, aportando un punto de referencia claro para quienes se inician en la observación del cielo, aunque su brillo también podría dificultar la detección de los planetas más tenues.



Cómo ver alineación de planetas que habrá en febrero 2026

Aunque el 28 de febrero es considerado el día central de la alineación, no es una fecha rígida. En algunas ciudades, el agrupamiento más compacto de los planetas se dará uno o dos días antes o después. Por ejemplo, en regiones de Sudamérica la mejor observación podría darse hacia el 25 o 26 de febrero, mientras que en partes de Europa y Asia el fenómeno alcanzará su punto óptimo a inicios de marzo.

Para quienes deseen aprovechar el evento, la NASA recomienda elegir un lugar con baja contaminación lumínica, comenzar la observación apenas el cielo empiece a oscurecer y, si es posible, contar con binoculares. También existen aplicaciones de astronomía que permiten identificar en tiempo real los objetos visibles según la ubicación del usuario.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co