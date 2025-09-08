Publicidad

ESTILO DE VIDA  / ¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Esta beca le podría pagar matrícula, vuelos y manutención

¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Esta beca le podría pagar matrícula, vuelos y manutención

El programa del gobierno británico cubrirá estudios de posgrado, manutención, vuelos y trámites de visa. Los interesados podrán postularse hasta el 7 de octubre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:12 p. m.
Becas Chevening abre convocatoria 2026-2027: estudie una maestría en el Reino Unido
Becas Chevening abre convocatoria 2026-2027: estudie una maestría en el Reino Unido.
Chevening/ Freepik