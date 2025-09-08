¿Quiere estudiar en el Reino Unido? Esta beca le podría pagar matrícula, vuelos y manutención

La convocatoria anual de las Becas Chevening ya se encuentra abierta para aspirantes de todo el mundo, incluida Colombia. Se trata de un programa impulsado por el gobierno del Reino Unido que ofrece financiación completa para realizar estudios de maestría de un año en universidades británicas. La iniciativa, que busca fortalecer liderazgos y proyectos con impacto social en diversos países, recibirá solicitudes hasta el 6 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m., hora Colombia.

Chevening no es un programa nuevo, pero cada año gana mayor visibilidad debido a la magnitud de los beneficios que otorga. Según datos oficiales, más de 1.000 personas aplican desde Colombia en cada convocatoria, aunque el número de cupos disponibles suele estar por debajo de 40. El respaldo proviene del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Commonwealth y el Desarrollo del Reino Unido, además de otras organizaciones aliadas. Su propósito central es formar a profesionales que, después de completar el posgrado, regresen a sus países para aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de sus comunidades.



Los requisitos para aplicar a las becas Chevening

Aunque no existe un "perfil único" del becario, la convocatoria establece algunos criterios básicos que los candidatos deben cumplir:



Contar con un título universitario al momento de la postulación.

Acreditar al menos dos años de experiencia laboral, equivalentes a unas 2.800 horas acumuladas.

Poseer un nivel de inglés intermedio-alto o avanzado, certificado mediante pruebas internacionales reconocidas.

Demostrar un proyecto profesional con impacto social, que esté alineado con los desafíos de su país de origen.

Comprometerse a regresar a Colombia tras culminar la maestría.

Mostrar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, así como disposición para inspirar y colaborar con otros.

Además, en la solicitud se exige claridad sobre cómo la maestría elegida se articula con el plan profesional del candidato. La beca no está pensada únicamente como un beneficio personal, sino como una inversión que deberá tener repercusiones en el mediano y largo plazo.



¿Qué cubre la beca Chevening?

El programa de becas Chevening financia el costo completo de la matrícula universitaria en programas de maestría de un año de duración, con un límite de hasta £18.000 en el caso de los MBA. Asimismo, cubre:



Estipendio mensual para manutención.

Vuelos internacionales de ida y regreso.

Visa de estudiante.

Asignación de llegada y salida.

Acceso a una amplia red internacional de exalumnos.

No obstante, hay restricciones, pues la beca no incluye acompañamiento familiar, lo que significa que el beneficiario deberá viajar sin cónyuge o hijos. Tampoco se financian programas a distancia, de tiempo parcial, de investigación exclusiva (como los MRes), doctorados o estudios con más de un mes fuera del Reino Unido.



Pilas a estas fechas en la convocatoria

El proceso de selección de Chevening se extiende por casi un año y contempla varias etapas:



5 de agosto de 2025: apertura oficial de la convocatoria.

apertura oficial de la convocatoria. 7 de octubre de 2025: cierre de postulaciones a las 12:00 UTC/GMT, en Colombia cierran el 6 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m.

cierre de postulaciones a las 12:00 UTC/GMT, en Colombia cierran el 6 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m. Octubre 2025 – enero 2026: revisión de elegibilidad y evaluación inicial por parte de comités de lectura.

revisión de elegibilidad y evaluación inicial por parte de comités de lectura. Febrero – marzo 2026: entrevistas en las embajadas británicas a los candidatos preseleccionados.

entrevistas en las embajadas británicas a los candidatos preseleccionados. Mediados de junio de 2026: publicación de resultados.

publicación de resultados. 9 de julio de 2026: fecha límite para que los seleccionados presenten al menos una oferta incondicional de una universidad del Reino Unido.

fecha límite para que los seleccionados presenten al menos una oferta incondicional de una universidad del Reino Unido. Septiembre – octubre de 2026: inicio de estudios de los nuevos becarios Chevening.

Este calendario exige que los interesados avancen de manera paralela en los trámites de postulación a universidades, ya que Chevening exige una carta de admisión definitiva antes de formalizar la beca.



¿Cómo escoger a los programas y las universidades?

Uno de los puntos clave de la postulación es seleccionar tres opciones de maestría en el Reino Unido, en orden de preferencia. Estas deben cumplir criterios como ser programas presenciales de jornada completa, iniciar en otoño y estar dirigidos al grado de máster. Los organizadores recomiendan que los aspirantes elijan cursos similares en diferentes universidades para aumentar las probabilidades de admisión, o bien, programas distintos dentro de una misma institución que respondan a sus intereses profesionales.

Las universidades británicas asociadas al programa suelen ofrecer descuentos en la matrícula (hasta un 20%), además de asesoría académica. En caso de que una institución cobre un depósito de matrícula, Chevening no cubre ese valor, aunque algunas universidades pueden aplazarlo o eximirlo al conocer la condición del candidato. En Colombia, existen entidades que brindan orientación a quienes buscan postularse a universidades británicas vinculadas a Chevening.



La asesoría abarca aspectos como la revisión de requisitos, preparación de ensayos y la postulación universitaria, un proceso independiente del de la beca. También se ofrecen seminarios virtuales y sesiones informativas en conjunto con la Embajada Británica, en los que se explican detalles sobre la convocatoria, consejos para la redacción de ensayos y preparación para entrevistas.

Interesados deben tener en cuenta que el periodo para aplicar a Chevening se abre únicamente una vez al año. Por ello, quienes aspiren a esta beca deben iniciar desde ya el proceso de recopilación de documentos, certificaciones de idioma, cartas de referencia y ensayos personales. La preparación anticipada es clave para presentar una candidatura sólida y competitiva, pues esta es una de las becas más disputadas de la región.

