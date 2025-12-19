En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 3
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Nequi dejará de funcionar en 2026? Compañía respondió a clientes en Colombia

¿Nequi dejará de funcionar en 2026? Compañía respondió a clientes en Colombia

Nequi, la billetera digital más usada en Colombia, se refirió a recientes comentarios que han surgido en diferentes plataformas y redes sociales con respecto a un supuesto cierre de su aplicación para el año entrante. Esto dijo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Nequi dejará de funcionar 2026
La pregunta se la hicieron varios usuarios en redes sociales, tras conocer un supuesto comunicado de la entidad. -
Fotos: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad