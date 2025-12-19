¿Nequi dejará de funcionar en 2026? Compañía respondió a clientes en Colombia

Nequi, la billetera digital con mayor número de usuarios en Colombia, respondió recientemente a las dudas que tenían algunos de sus clientes luego de que se divulgara un supuesto comunicado de la entidad en el que se anunciaba el cierre de sus operaciones para 2026. El mensaje de esa draudulenta declaración de Nequi, con fecha de 6 de diciembre del presente año, invitaba a todos los usuarios de esta app a retirar el dinero allí consignado debido a que "la plataforma dejará de estar disponible a partir del 1 de enero de 2026".

Este mensaje, el cual ya fue catalogado por Nequi como un comunicado totalmente falso, hablaba sobre un supuesto cierre de la plataforma para el año entrante que explicaría las recientes fallas que ha presentado la billetera digital, desatando incertidumbre y temor entre los usuarios. "A partir del 1 de enero de 2026, no asumiremos responsabilidad alguna por los recursos que permanezcan en la plataforma. Debido al cese de nuestras operaciones en Colombia, se han rpesentado intermitencias e inconvenientes en el servicio, se lee en una parte de la falsa circular.

Falso comunicado desmentido por la plataforma Nequi. - Foto: información falsa divulgada en redes sociales

Luego de que esta imagen se divulgara en cadenas de Whatsapp y redes sociales, algunos usuarios presentaron dudas con respecto a la autenticidad del comunicado y decidieron confirmar la veracidad de la información a través de los canales oficiales de Nequi. En respuesta, la billetera digital dijo lo siguiente a algunos de los usuarios que hicieron la pregunta y descartó toda posibilidad de presentar cierres para el año entrante: "¡Hola! Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata a tu ritmo".



¡Hola, Penagos! Déjalo pasar, no fuimos nosotr@s. Ten tranquilidad, que no nos iremos a ningún lado para que sigas manejando la plata #ATuRitmo💜. — Nequi (@Nequi) December 17, 2025

¿Nequi seguirá funcionando con normalidad en 2026?

Sí, Nequi dejó claro que no cuenta con ningún plan de cierre o suspensión permanente de sus servicios para el año entrante, y explicó que la información sobre su eventual cierre que circuló en redes sociales era totalmente falsa. Cabe aclarar que crear este tipo de contenido que suplante la identidad de otras personas o identidades es considerado un delito grave en Colombia. Quienes divulguen o hayan creado este tipo de piezas fraudulentas podrían incurrir en los delitos de falsedad en documento público o privado y asumir incluso penas de prisión en países como Colombia.

¿Cómo evitar estafas a través de Nequi?

La seguridad digital en plataformas como Nequi depende, en gran medida, de la malicia del usuario frente a tácticas de presión. Los estafadores suelen utilizar solicitudes inesperadas y mensajes de urgencia para forzar errores; por ello, es fundamental desconfiar de cualquier operación que no haya sido acordada previamente. Si el fraude llega a consumarse, la hoja de ruta es clara: informar a la plataforma sin demora, formalizar una denuncia legal ante la Fiscalía y asegurar la cuenta para detener la fuga de capital. Mantener un registro detallado de las comunicaciones con el estafador no solo ayuda en la investigación, sino que refuerza la prevención como la defensa más sólida contra la ciberdelincuencia.

Para no caer en leste tipo de engaños, es clave identificar algunas señales importantes:



Recibe una notificación sin contexto: si la solicitud llega inesperada y no ha hablado con alguien sobre envío de dinero, alerta.

Múltiples solicitudes consecutivas, todas con el mismo monto, en pocos minutos, probablemente sea intento de confundir.

Presión externa: mensajes o llamadas urgentes que lo convencen de “apretar rápido” son probablemente parte del timo.

Plata que desaparece al presionar “Aceptar”, en lugar de sumarse, revela que realmente autorizó un cobro.

