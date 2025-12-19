Exministro Velasco se entregó tras orden de detención preventiva por caso UNGRD: se conoce foto

Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados este jueves a detención preventiva por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá por su participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mayor caso de corrupción del Gobierno nacional. Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Velasco, quien asistió a la audiencia de manera virtual, anunció desde Cali durante la diligencia que saldría de ahí a entregarse a las autoridades. En efecto, así lo hizo. Noticias Caracol conoció una fotografía del exfuncionario cuando se entregó en Cali hacia las 11 p.m. de este jueves 18 de diciembre. Velasco se presentó en la cárcel Villa Hermosa en la capital del Valle del Cauca. El Inpec determinó que permanecerá allí hasta que se decida a dónde será enviado.

Luis Fernando Velasco. Colprensa y suministrada

Publicidad

Por su parte, Bonilla, quien sí asistió a la audiencia en la que se impuso la medida de aseguramiento, fue capturado por el CTI de la Fiscalía una vez terminó la audiencia. El exministro de Hacienda fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde fue sometido a chequeos médicos y se espera que allí se defina la cárcel en la que va a ser recluido.

La magistrada del caso, Aura Alexandra Rosero, determinó que la medida impuesta contra los dos exministros se cumpla en un establecimiento penitenciario y no en una base militar. La orden judicial contra los dos exministros, cabe aclarar también, es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.

Publicidad

En su decisión, la magistrada Rosero señaló que el hecho de que los exministros ya no ocupen cargos públicos no elimina los "riesgos del proceso" y explicó que las conductas investigadas no se limitaban al ejercicio de sus funciones, sino que se apoyaban en redes políticas y administrativas ya consolidadas, que operaban a través de terceros. El Tribunal sostuvo además que la medida carcelaria es "idónea, necesaria y proporcional" y que el peligro no depende del riesgo de fuga de los imputados, sino en la necesidad de evitar que "rearticulen o continúen prácticas criminales anteriores".

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD. Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.

Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno. La Fiscalía imputó a los exfuncionarios a comienzos de este mes pero no aceptaron los cargos y ambos rechazaron los señalamientos en su contra.

El escándalo de la UNGRD, encargado de prevenir y atender emergencias en el país, estalló en febrero del año pasado por denuncias de la prensa y ha sido considerado el mayor caso de corrupción del Gobierno de Petro. Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios y a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, detenidos el pasado 7 de mayo.

Publicidad

Ambos congresistas son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla —condenado por este caso a más de cinco años de prisión— reveló que recursos ingentes de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL y EFE