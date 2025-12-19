Caso Jeffrey Epstein: pasaportes, medicamentos, Noam Chomsky, Woody Allen y más en nuevas fotos

Legisladores demócratas del Congreso estadounidense publicaron nuevas fotos relacionadas con Jeffrey Epstein, en vísperas de la fecha límite para que el gobierno del presidente Donald Trump difunda los documentos que posee sobre este delincuente sexual muerto en prisión. Las 68 nuevas imágenes, que incluyen fotos del financista neoyorquino con figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen, provienen de las 95.000 que la semana pasada los legisladores dijeron haber recibido de los representantes de la herencia de Epstein.

La publicación de este material busca presionar al gobierno de Trump, que debe difundir a más tardar este viernes los documentos que posee sobre Epstein, condenado en 2008 por prostitución y fallecido en prisión en 2019 antes de un juicio federal por delitos sexuales contra menores. "Es hora de que el Departamento de Justicia haga público el expediente", afirman los legisladores demócratas, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en un mensaje en X.



Durante la campaña electoral de 2024 que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca, Trump había prometido revelaciones impactantes sobre el caso Epstein. Pero el mandatario republicano, que regresó al poder en enero, lleva varios meses exhortando a sus partidarios a pasar página sobre un asunto que califica de "farsa" magnificada por la oposición demócrata. En noviembre, tras oponerse durante mucho tiempo, Trump se vio obligado a promulgar una ley que obliga a su gobierno a publicar la totalidad de los documentos de este caso.



¿Qué se ve en nuevas fotos reveladas del caso Epstein?

La muerte de Epstein, hallado ahorcado en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, alimentó innumerables teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para acallar un escándalo que salpicaba a figuras de alto perfil en varios ámbitos. Algunas de las fotos publicadas el jueves lo muestran en una oficina en compañía de Steve Bannon, antiguo asesor y estratega de Trump, pero también a bordo de lo que parece ser un jet privado junto al intelectual de izquierda Noam Chomsky, o posando con el director Woody Allen, enfundado en un grueso abrigo.

Otras imágenes muestran pasaportes y documentos de identidad de mujeres ucranianas, rusas y sudafricanas, con los nombres y las fotos tapados en negro. La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y ninguna de las fotos publicadas hasta ahora parece retratar conductas delictivas.

La semana pasada, los legisladores demócratas ya habían difundido numerosas imágenes, que incluían a Trump y al expresidente demócrata Bill Clinton, así como al expríncipe británico Andrés, despojado de sus títulos en octubre. Steve Bannon y Woody Allen también aparecían, al igual que Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Richard Branson, fundador del grupo Virgin.

Trump, que tuvo una estrecha relación con Epstein en la década de 1990, siempre ha negado haber tenido conocimiento de su conducta criminal y asegura haberse distanciado de él a principios de la década de 2000, mucho antes de que el financista tuviera problemas con la justicia.

Seguidores de Trump reunidos este jueves en Estados Unidos en una convención de una influyente organización conservadora dijeron que esperaban con ansias la liberación de los documentos del financista caído en desgracia Jeffrey Epstein. A medida que se acerca el plazo del viernes para que el Departamento de Justicia publique el conjunto de documentos relacionados con el caso Epstein, algunos estaban impacientes, mientras que otros deseaban con entusiasmo ver el nombre de Trump exonerado.

"Se tardó demasiado", dijo Mike Costarell, de 58 años, quien sostuvo que el hermetismo del caso probablemente se debía a que involucra a personas privilegiadas. Para Gwyn Andrews, una estudiante de Georgia, que también acudió al America Fest 2025, la resistencia a divulgar los documentos del caso generó preocupación en la base conservadora. La joven opinó que el distanciamiento de Trump de su promesa de campaña alertó a los votantes que pedían la publicación de los archivos, sobre los cuales personas ligadas a la base de Trump tejieron teorías conspirativas y acusaron a los demócratas de encubrimiento.

