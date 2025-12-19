Esposa de expiloto de la NASCAR envió un mensaje a su madre minutos antes del fatal accidente aéreo

Un avión se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, dejando múltiples víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell. La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló el jueves 18 de diciembre alrededor de las 10:15 de la mañana, hora local, minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó. Más adelante se confirmó que el expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente, según confirmó un allegado de la familia a quien se dirigían a visitar hoy en Florida.



El youtuber Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, confirmó la muerte de los Biffle en Facebook: "Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder iban en ese avión, porque venían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados", escribió Mitchell.



Según la plataforma de rastreo aéreo FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche. Campbell señaló que su oficina junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) estaban procesando la escena del accidente y notificando a los familiares de las víctimas.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024. Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Campbell señaló que su oficina junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) estaban procesando la escena del accidente y notificando a los familiares de las víctimas. El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR, de acuerdo con autoridades municipales.

El último mensaje de texto que envió Cristina Biffle

Cristina Biffle, exposa del expiloto de la NASCAR y corredora de bienes raíces, alcanzó a enviarle un último mensaje a su madre minutos antes del fatal accidente, según reveló la revista People. Cathy Grossu, la madre de la mujer, dijo que el único mensaje llegó tan solo unos momentos antes de que cayera la aeronave al suelo.

"Me envió un mensaje desde el avión diciendo: 'Estamos en problemas'. Y eso fue todo. Estamos devastadas. Con el corazón roto", dijo Grossu. La madre de la mujer fallecida confirmó que la familia se dirigía a una fiesta de cumpleaños en Florida. "Pensar que los matarían en un viaje de cumpleaños, fue un momento tan divertido para la familia. Y ver el horrible final es tan difícil de soportar. No puedo creer que se hayan ido (...) No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que les dije a mi hija, ni a Greg, ni a mi querido Ryder", agregó.

Un trágico accidente de un avión tipo Cessna se presentó en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hubo víctimas fatales.



Los detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Xkxc0RtMHB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 18, 2025