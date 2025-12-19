En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 3
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Esposa de expiloto de la NASCAR envió un mensaje a su madre minutos antes del fatal accidente aéreo

Esposa de expiloto de la NASCAR envió un mensaje a su madre minutos antes del fatal accidente aéreo

El accidente aéreo reportado en Carolina del Norte el jueves dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre los que se encuentra la familia del expiloto de la NASCAR Greg Biffle. Su esposa, Cristina Biffle, alcanzó a enviarle un último mensaje a su madre antes del fatal impacto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Esposa de expiloto de la NASCAR envió un mensaje a su madre minutos antes del fatal accidente aéreo
Cristina Biffle falleció junto a su familia en el accidente aéreo reportado en Carolina del Norte.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad