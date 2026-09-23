Universidad Nacional: ¿cuándo salen los resultados del examen de admisión 2027-1?

Después de presentar el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), los aspirantes al primer semestre de 2027 tendrán que esperar unas semanas para conocer su resultado. En total, 39.397 personas se inscribieron en esta convocatoria para competir por 5.612 cupos en los programas de pregrado de la institución. La prueba se realizó el pasado domingo 20 de septiembre en diferentes ciudades de Colombia y también fuera del país, donde algunos aspirantes pudieron presentarla de manera virtual desde consulados habilitados. Ahora, el proceso entra en una nueva etapa: la publicación de los puntajes y la selección del programa académico.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Dirección Nacional de Admisiones, el puntaje obtenido en el examen podrá consultarse desde el 1 de octubre de 2026, mientras que los resultados de admisión se publicarán desde el 9 de octubre. La diferencia entre ambas fechas es importante. Primero, los aspirantes deberán conocer el resultado de la prueba y, posteriormente, tendrán un periodo para inscribir el programa curricular al que desean ser considerados. Solo después se conocerá la primera asignación de cupos.



¿Cuándo salen los resultados de la Universidad Nacional 2027-1?

La Universidad Nacional estableció varias fechas para las diferentes etapas del proceso de admisión. Para quienes presentaron el examen de admisión regular, estas son las principales:



1 de octubre de 2026: consulta del puntaje obtenido en la prueba.

consulta del puntaje obtenido en la prueba. Del 1 al 6 de octubre: inscripción del programa curricular.

inscripción del programa curricular. 9 de octubre de 2026: publicación de los resultados de admisión.

publicación de los resultados de admisión. Del 15 al 20 de octubre: entrega de documentos para quienes sean admitidos en la primera asignación.

entrega de documentos para quienes sean admitidos en la primera asignación. Del 15 al 19 de octubre: inscripción a programas que tengan cupos disponibles para quienes no fueron admitidos en la primera asignación.

inscripción a programas que tengan cupos disponibles para quienes no fueron admitidos en la primera asignación. 22 de octubre: publicación de resultados de esa segunda asignación.

publicación de resultados de esa segunda asignación. Del 9 al 11 de noviembre: inscripción a programas con cupos liberados.

inscripción a programas con cupos liberados. 13 de noviembre: publicación de los resultados de la última asignación.

¿Cuántas personas presentaron el examen de admisión de la Universidad Nacional?

El examen estuvo compuesto por 120 preguntas, distribuidas en cinco áreas:



Análisis textual.

Matemáticas.

Ciencias naturales.

Ciencias sociales.

Análisis de imagen.

Bogotá fue la ciudad con mayor número de inscritos, con 29.695 aspirantes. Le siguieron Medellín, con 5.831, y Manizales, con 2.070. La Universidad señaló que el proceso también refleja la procedencia diversa de quienes buscan ingresar a la institución. En el conjunto de las convocatorias de admisión, el 82% de los inscritos proviene de municipios ubicados en los diferentes departamentos del país. Además, una parte importante de los aspirantes pertenece a los estratos 1, 2 y 3. La convocatoria se desarrolla mientras la Universidad Nacional conmemora 159 años de historia. Actualmente cuenta con 107 programas de pregrado y 367 de posgrado, además de una comunidad académica que incluye 1.953 docentes con doctorado y 1.002 grupos de investigación.

Y la Dirección Nacional de Admisiones habilitó la presentación virtual del examen en consulados de Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México. Entre las ciudades que concentraron más inscritos estuvieron Nueva York, Barcelona y Buenos Aires. De acuerdo con Mario Alberto Pérez, director Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional, la prueba para estos aspirantes se desarrolló mediante una "plataforma web controlada por la UNAL y los consulados. Los consulados juegan un papel importante porque son ellos quienes validan la identidad, el control de la aplicación y el acceso a la prueba", explicó. La convocatoria también incluyó personas de 23 nacionalidades. Después de los colombianos, el grupo extranjero más numeroso corresponde a

¿Cómo funcionará la selección para Peama, PAET y PTIUN?

Los aspirantes inscritos mediante Peama, PAET y el Programa de Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN) no tuvieron que presentar el examen de admisión de la Universidad. En esta convocatoria, su selección se realizará tomando como referencia los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 del Icfes, sistema que ya había sido utilizado durante la pandemia. Según explicó el director Nacional de Admisiones, algunos estudiantes podrían ingresar posteriormente a cursos de nivelación, dependiendo de los resultados obtenidos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL