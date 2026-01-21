Alcaldía de Medellín abre más de 40 mil cupos para estudiar con Matrícula Cero en 2026: cómo aplicar

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, abrió la convocatoria del programa Matrícula Cero para el primer semestre de 2026, una iniciativa que busca garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior pública. La estrategia permitirá asignar 46.667 beneficios destinados al pago de matrícula y derechos complementarios en instituciones públicas con sede en la ciudad. Las inscripciones, tanto para nuevos aspirantes como para estudiantes que buscan renovar el apoyo, estarán habilitadas hasta el 6 de febrero a las 4:00 de la tarde.

La convocatoria, dirigida a estudiantes de programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales, es liderada por Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, entidad encargada de administrar los programas de acceso y permanencia en educación superior. Según informó la Alcaldía, los interesados deberán diligenciar el formulario de caracterización disponible en el portal web de Sapiencia y cumplir con los requisitos definidos para aspirantes nuevos o para quienes buscan la renovación del beneficio.



¿Quiénes pueden aplicar a convocatoria de Matrícula Cero en Medellín?

De acuerdo con la información oficial, para este primer semestre se destinará una inversión superior a los 37.000 millones de pesos, recursos que cubrirán tanto el valor de la matrícula como los derechos complementarios de los estudiantes beneficiados. La ampliación de cupos responde, según la entidad, a un proceso de concertación con las instituciones públicas de educación superior, así como a ajustes en los criterios de acceso y a la incorporación de nuevas fuentes de financiación.



El programa Matrícula Cero de Sapiencia está dirigido a estudiantes que se encuentren matriculados o que hayan sido admitidos en alguna de las instituciones públicas con sede en Medellín. Entre ellas se encuentran el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.



Desde Sapiencia se explicó que el proceso contempla dos tipos de aspirantes: quienes se postulan por primera vez y quienes ya han sido beneficiarios en periodos anteriores. En el caso de los nuevos aspirantes, uno de los requisitos principales es haber nacido en Medellín o haber residido en la ciudad durante al menos el año anterior a la apertura de la convocatoria. Además, deberán estar admitidos en una institución pública y matricular, como mínimo, ocho créditos académicos en el semestre correspondiente.



Requisitos para aplicar a convocatoria de Matrícula Cero

Para quienes buscan renovar el beneficio, las condiciones incluyen haber aprobado al menos ocho créditos en el último periodo financiado, inscribir un mínimo de ocho créditos para el nuevo semestre, conservar un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y mantener la condición de estudiante activo. En ambos casos, el diligenciamiento del formulario de caracterización es obligatorio y constituye uno de los pasos centrales del proceso.

El director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, señaló que el programa apunta a eliminar barreras económicas que afectan la continuidad de los estudiantes en la educación superior pública. En declaraciones entregadas por la entidad, indicó que la estrategia no solo cubre el costo de la matrícula, sino que también busca contribuir a que los estudiantes puedan avanzar y culminar sus procesos formativos.

Uno de los elementos destacados en esta convocatoria es el incremento en el número de beneficios disponibles. Según la Alcaldía, se sumaron alrededor de 4.000 cupos adicionales por semestre, como resultado del trabajo conjunto con las instituciones educativas y de los ajustes realizados al modelo de financiación. Con este aumento, se espera ampliar la cobertura del programa y responder a la demanda de estudiantes que buscan ingresar o continuar sus estudios en el sistema público.

Las autoridades distritales recordaron que la inscripción al programa no garantiza automáticamente la asignación del beneficio, ya que los cupos se otorgan con base en los criterios establecidos y la verificación de la información suministrada por los aspirantes. Por esta razón, recomendaron a los interesados revisar con atención los requisitos, completar el formulario dentro de los plazos definidos y realizar seguimiento a las comunicaciones oficiales de Sapiencia.

Según proyecciones oficiales, al cierre del actual cuatrienio se espera haber otorgado cerca de 108.000 apoyos a estudiantes, con una inversión acumulada superior a los 240.000 millones de pesos. Las personas interesadas en postularse o renovar el beneficio podrán hacerlo hasta el 6 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m., a través de la plataforma digital de Sapiencia, donde se encuentra disponible el formulario de caracterización y la información detallada del proceso.

