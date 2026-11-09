¿Quiere estudiar un doctorado? Amplían plazo para aplicar a 81 becas en universidades de Bogotá

La convocatoria del Proyecto Roberto Zarama, iniciativa de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), tendrá una nueva fecha de cierre. La entidad distrital anunció que los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 17 de noviembre de 2026, luego de ampliar el plazo inicialmente establecido para participar en el programa de financiación de estudios doctorales. El proyecto contempla financiación para cursar programas de doctorado mediante créditos educativos que pueden ser condonados hasta en un 100%, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que hayan sido admitidos como estudiantes de nuevo ingreso en alguno de los programas priorizados.

La decisión se tomó después de recibir solicitudes de personas interesadas y de las universidades que hacen parte de la convocatoria. Según explicó Atenea, los procesos de admisión de las siete instituciones participantes tienen calendarios diferentes, por lo que algunos aspirantes necesitaban más tiempo para completar los trámites exigidos por cada centro educativo. Con la modificación, quienes estén interesados en acceder a uno de los 81 créditos educativos condonables, distribuidos entre 27 programas doctorales en siete instituciones de educación superior, tendrán varios días adicionales para avanzar en sus solicitudes de ingreso, reunir los documentos necesarios y formalizar la postulación dentro de las fechas establecidas.



¿Qué cubren las becas doctorales del Proyecto Roberto Zarama?

Uno de los componentes de la convocatoria es el respaldo económico para que los beneficiarios puedan adelantar sus estudios doctorales. El esquema contempla diferentes recursos destinados a cubrir los principales gastos asociados con la formación y el desarrollo de las investigaciones. De acuerdo con la información divulgada por Atenea, el apoyo incluye la financiación del valor total de la matrícula y recursos adicionales para sostenimiento, investigación y movilidad internacional. Las condiciones económicas establecidas para los beneficiarios son las siguientes:



Matrícula: financiación del 100 % del valor correspondiente a los estudios doctorales.

financiación del 100 % del valor correspondiente a los estudios doctorales. Sostenimiento: entrega de $27 millones por semestre para apoyar los gastos de los estudiantes durante su formación.

entrega de $27 millones por semestre para apoyar los gastos de los estudiantes durante su formación. Investigación: asignación de hasta $45 millones para el desarrollo del proyecto investigativo.

asignación de hasta $45 millones para el desarrollo del proyecto investigativo. Movilidad internacional: recursos superiores a $7,6 millones destinados a este componente.

recursos superiores a $7,6 millones destinados a este componente. Intereses: los créditos educativos tienen una tasa del 0% sobre el capital desembolsado.

Estos recursos hacen parte del modelo de financiación previsto para los 81 beneficiarios de la convocatoria. La modalidad de crédito condonable establece las condiciones de apoyo económico para quienes resulten seleccionados y cumplan con los requisitos definidos en el programa.



Siete universidades participan en la convocatoria de doctorados

El Proyecto Roberto Zarama se desarrolla mediante una alianza entre Atenea y siete instituciones de educación superior que cuentan con programas doctorales incluidos en la convocatoria. Las universidades participantes son:



Universidad Nacional de Colombia. Universidad de La Sabana. Universidad El Bosque. Pontificia Universidad Javeriana. Universidad de los Andes. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Cada una de estas instituciones participa con programas de doctorado específicos, seleccionados de acuerdo con las áreas priorizadas por la iniciativa. La convocatoria reúne un total de 27 programas doctorales, cuyos contenidos están relacionados con las necesidades y los retos estratégicos de Bogotá-Región. A través de esta alianza, las universidades aportarán sus capacidades académicas e investigativas para la formación de profesionales con estudios de alto nivel. Recuerde que la fecha límite para presentar la postulación al Proyecto Roberto Zarama quedó establecida para el 17 de noviembre de 2026.



¿Cómo inscribirse a las becas para doctorados?

El proceso de postulación se realizará a través de los canales oficiales de Atenea. Antes de diligenciar el formulario, los aspirantes deben revisar los documentos asociados y verificar que cumplen todas las condiciones. Estos son los pasos que deben seguir:



Elegir la universidad y el doctorado: consultar las instituciones participantes y seleccionar uno de los programas priorizados.

consultar las instituciones participantes y seleccionar uno de los programas priorizados. Gestionar la admisión: realizar el proceso correspondiente ante la universidad y obtener la carta o certificación de ingreso.

realizar el proceso correspondiente ante la universidad y obtener la carta o certificación de ingreso. Preparar la investigación: identificar una demanda territorial y elaborar una propuesta doctoral acorde con los lineamientos.

identificar una demanda territorial y elaborar una propuesta doctoral acorde con los lineamientos. Reunir los documentos: preparar la carta de motivación y los demás soportes exigidos para la inscripción.

preparar la carta de motivación y los demás soportes exigidos para la inscripción. Diligenciar el formulario: ingresar a la plataforma de Atenea, aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales, completar los campos y cargar los archivos requeridos.

ingresar a la plataforma de Atenea, aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales, completar los campos y cargar los archivos requeridos. Enviar la postulación: revisar la información y presentar el formulario antes de la fecha y hora de cierre.

revisar la información y presentar el formulario antes de la fecha y hora de cierre. Consultar los resultados: verificar los resultados del proceso de selección a través de los canales oficiales.

verificar los resultados del proceso de selección a través de los canales oficiales. Legalizar el crédito: quienes sean seleccionados deberán completar el trámite correspondiente con Colfuturo para iniciar sus estudios doctorales en el primer semestre de 2027.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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