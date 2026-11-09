ASUS llega a Colombia con una portátil que quiere cambiar la forma de crear y jugar

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que se desarrollan videojuegos, se producen contenidos y se ejecutan tareas que hasta hace poco exigían equipos especializados. Desde generar imágenes y trabajar con modelos de lenguaje hasta crear escenarios tridimensionales, las posibilidades siguen creciendo y también lo hacen las exigencias de hardware.

Para los desarrolladores y creadores de contenido, esto representa un nuevo desafío: contar con computadores capaces de ejecutar procesos cada vez más complejos sin depender permanentemente de servicios externos. Y para quienes también disfrutan los videojuegos, tener una máquina que reúna potencia de procesamiento, capacidades gráficas y movilidad puede convertirse en una alternativa interesante.

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Uno de los conceptos que comienza a ganar protagonismo en esta nueva etapa es la IA agéntica. A diferencia de los asistentes tradicionales, que esperan instrucciones para realizar acciones específicas, estos sistemas pueden interpretar el contexto, planificar tareas y ejecutar diferentes procesos de manera autónoma.



El funcionamiento local también introduce una ventaja importante: la información puede permanecer dentro del dispositivo, sin necesidad de enviar constantemente los datos a servidores externos. Esto permite trabajar sin conexión a internet y reducir la dependencia de determinadas suscripciones en la nube.

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Pero para conseguirlo se necesita algo más que un procesador potente. La memoria, la arquitectura gráfica y la capacidad de procesamiento deben trabajar en conjunto para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el equipo.

Y es precisamente en ese terreno donde los fabricantes de computadores están comenzando a competir por una nueva generación de usuarios.

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Un superchip que busca llevar el rendimiento de un superordenador a una portátil

La integración entre CPU y GPU se está convirtiendo en uno de los puntos importantes de esta evolución tecnológica. Tradicionalmente, estos componentes trabajan con recursos de memoria diferenciados, pero las nuevas arquitecturas buscan reducir esas barreras para facilitar tareas que necesitan grandes cantidades de información.

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En el caso de la creación digital, esto puede representar ventajas para trabajar con modelos generativos, proyectos de animación, escenas 3D de gran tamaño y producción audiovisual de alta resolución.

También abre nuevas posibilidades para los desarrolladores que trabajan con herramientas de inteligencia artificial, especialmente cuando necesitan ejecutar modelos de lenguaje y procesos de automatización sin depender de una conexión permanente.

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A esto se suma el ecosistema CUDA de NVIDIA, utilizado por numerosas aplicaciones profesionales para acelerar procesos de computación gráfica y desarrollo. Según la información del fabricante, su compatibilidad se extiende a más de 1.000 aplicaciones.

ASUS presenta su apuesta para la nueva era de la inteligencia artificial local

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La protagonista de este anuncio es la ASUS ProArt P16 (H7607), una portátil que llega oficialmente a Colombia equipada con la plataforma NVIDIA RTX Spark, diseñada para creadores y desarrolladores que necesitan ejecutar procesos avanzados de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Su arquitectura integra una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos y una GPU NVIDIA Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos CUDA, acompañadas por núcleos Tensor de quinta generación. Mediante la tecnología de interconexión NVLink-C2C, ambos componentes trabajan dentro de una arquitectura de memoria unificada que puede alcanzar los 128 GB.

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Según ASUS y NVIDIA, esta configuración puede ofrecer hasta 1 Petaflop de rendimiento de inteligencia artificial en precisión FP4, con un consumo de 80 W de TDP para el superchip.

Uno de los datos más llamativos está precisamente en la memoria. La ProArt P16 puede ejecutar modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros y manejar ventanas de contexto de hasta un millón de tokens. También permite trabajar con escenas 3D de más de 90 GB y editar contenido de video 12K 4:2:2 directamente en el dispositivo.

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En otras palabras, ASUS no está presentando únicamente un computador para tareas de oficina o edición convencional. Su apuesta está dirigida a quienes trabajan con herramientas generativas, producción audiovisual y desarrollo de proyectos que requieren una capacidad de procesamiento considerable.

Refrigeración, pantalla y herramientas para creadores

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Toda esa potencia necesita un sistema de refrigeración que permita mantener el rendimiento durante jornadas exigentes. Para ello, ASUS incorpora una arquitectura de doble ventilador, tomas de aire a través del teclado y una salida de aire mediante una bisagra integrada que evita dirigir el calor hacia la pantalla.

También incluye un sistema Ambient Cooling de 0 dB, que detiene los ventiladores cuando el equipo trabaja con cargas ligeras o moderadas, buscando mantener un entorno silencioso.

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En cuanto al software, la portátil integra herramientas como ASUS MuseTree, que permite generar imágenes mediante el modelo FLUX.2 utilizando precisión NVFP4. También cuenta con ASUS Zenni Claw y StoryCube, además de compatibilidad y validación para plataformas como Hermes Agent y ComfyUI.

La pantalla es otro de sus componentes destacados. Se trata de un panel táctil ASUS Lumina Pro OLED 4K de 16 pulgadas, con formato 16:10, cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y precisión Delta E inferior a 1.

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También ofrece certificación VESA DisplayHDR True Black 1400, brillo máximo de hasta 1.600 nits y tasa de refresco variable de 120 Hz. A esto se suma un tratamiento antirreflejos que, según ASUS, reduce los destellos en un 65 %.

Y aunque el enfoque principal está en la inteligencia artificial y la creación profesional, la compañía también contempla el gaming dentro de las posibilidades de esta plataforma. La integración de tecnologías NVIDIA RTX y la aceleración CUDA forman parte de una propuesta que busca reunir trabajo, desarrollo, creación y entretenimiento en un mismo equipo.

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¿Cuánto cuesta la ASUS ProArt P16 en Colombia?

La nueva portátil llegó al mercado colombiano el 5 de noviembre de 2026, con dos configuraciones y precios sugeridos que la ubican en el segmento de equipos de alto rendimiento.

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La versión de 32 GB de memoria RAM tiene un precio de $14.999.000, mientras que la configuración de 128 GB alcanza los $25.999.000. Su diseño también apuesta por la movilidad: tiene un grosor de apenas 12,9 milímetros y un peso de 1,77 kilogramos.

Entre sus características adicionales se encuentran una batería de 99,9 Wh, resistencia de grado militar MIL-STD 810H, tres puertos USB 4 Tipo-C, HDMI 2.1 FRL, lector SD Express 7.0 y conectividad WiFi 7.

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La compra incluye tres meses de Adobe Creative Cloud, tres meses de Google AI Pro y dos meses de Perplexity Pro, además de 3.000 créditos de bonificación. ASUS también ofrece dos años de garantía de fábrica y la posibilidad de adquirir protección contra daños accidentales durante el primer año, mediante el registro del producto.

La ProArt P16 refleja hacia dónde se dirige una parte de la industria del hardware: computadores que no solamente buscan ejecutar aplicaciones más rápido, sino que también puedan asumir tareas complejas de inteligencia artificial sin depender constantemente de la nube.

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Para los creadores y desarrolladores, la apuesta está en la potencia y la autonomía de trabajo. Para los jugadores, representa otra muestra de cómo las tecnologías gráficas de NVIDIA están ampliando su presencia más allá de las tarjetas de video tradicionales. Ahora queda por ver cómo esta nueva generación de equipos logra abrirse espacio en un mercado donde el rendimiento, la movilidad y el precio tienen mucho que decir.

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