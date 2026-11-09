Denuncia contra TikTok por red de abuso infantil: más de 1.000 videos y perfiles con contenido

La alerta sobre TikTok y el tipo de contenido que se difunde en esta red social se ha encendido a nivel mundial por una denuncia que surgió desde España. La organización sin ánimo de lucro española Fundación Maldita.es revolucionó las redes sociales y el entorno digital al hacer pública una denuncia sobre una red de pederastas que operan en esa red social y que publican, sin control alguno, material en video con contenido relacionado con abusos sexuales de menores de edad.



¿Qué denunció la organización?

A través de sus páginas oficiales, Maldita.es expuso ante el mundo que halló más de mil videos publicados en TikTok que contenían contenido explícito de abuso sexual de menores. Pero la alerta no se detiene allí. Para la plataforma lo que agrava esta situación es que, al denunciar el contenido directamente a TikTok, la red social no ha tomado las respectivas medidas a pesar de la crudeza de las imágenes.

La plataforma indicó que los contenidos, que superan 48 millones de visualizaciones, también les permitieron identificar más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español. También localizaron 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

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Para ejemplificar la falta de acción por parte de la red social, Maldita.es denunció una parte del contenido identificado. Señalaron que de las 50 publicaciones denunciadas en la plataforma, TikTok solo eliminó 5 (el 10%) y bloqueó 13 (el 26%); sin embargo, las cuentas que los habían publicado seguían activas.



Maldita.es detalló que los contenidos destacan por valerse de imágenes y texto para 'tapar' el material sexual, por lo que TikTok les negó varias de las denuncias que han hecho a las publicaciones. En muchos de los contenidos reseñados en la denuncia, también se destacó que los comentarios de las personas en estos posteos suelen ser solicitudes para ver el material "completo" o preguntando por el contacto para pagar por el contenido.



Acciones que se tomaron en España

Tras la denuncia, que surgió en España, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía que "actúe" ante la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, y ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve "oportuno".



Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han informado que el Ministerio ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en dicha plataforma y "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

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En el escrito, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, "en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados", y "plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno".

Por su parte, la ministra Sira Rego ha solicitado una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España "para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma". Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es "son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

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*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co