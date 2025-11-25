En vivo
Noticias Caracol
JUDICIAL  / Así habrían asesinado a cura tras salir a vender su camioneta en Pereira; lo arrojaron a un abismo

Así habrían asesinado a cura tras salir a vender su camioneta en Pereira; lo arrojaron a un abismo

El crimen del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, Darío Valencia Uribe, ha dado mucho de qué hablar recientemente tras la captura del presunto responsable de su muerte.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de nov, 2025
padre Darío Valencia
Julián Eduardo Cifuentes Gómez fue señalado como el presunto asesino del padre Darío Valencia. -
Fotos: Fiscalía General de la Nación

