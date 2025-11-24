El eclipse solar más esperado del siglo apagará el cielo por 6 minutos: ¿podrá verse en Colombia?

Los eclipses son uno de los fenómenos más estudiados y llamativos para la humanidad. No solo permiten observar con detalle cómo interactúan los cuerpos celestes, sino que también ofrecen un espectáculo inolvidable para los amantes del espacio. Y esta vez, la ciencia anticipa un evento sin precedentes, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, catalogado como el eclipse más largo del siglo XXI.

La NASA, a través de sus plataformas oficiales, confirmó que este fenómeno tendrá una duración máxima de seis minutos y 22 segundos, superando ampliamente el eclipse del 8 de abril de 2024, que alcanzó apenas cuatro minutos y 28 segundos en su punto máximo. Y fue visto en ciudades de Colombia como Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andres, Sincelejo y Valledupar.

La agencia espacial lo describe como un evento de “enorme interés científico y público”, precisamente por lo inusual de su extensión.



Un espectáculo que recorrerá tres continentes

La trayectoria del eclipse fue detallada por plataformas especializadas como Time and Date y por el mapa interactivo elaborado desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. La sombra lunar avanzará sobre una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho y recorrerá más de 15.200 kilómetros a lo largo de la superficie terrestre, cubriendo un área cercana a 2,5 millones de kilómetros cuadrados.



Este recorrido cruzará diez países del hemisferio oriental, donde se podrá experimentar la fase de totalidad, es decir, el momento en que la Luna cubre por completo el disco solar. Los países privilegiados con esta vista serán:



España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

La NASA señala que la mayor duración se registrará cerca del norte de África, alrededor del punto de mayor duración, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos. Ese dato, según la agencia, no contempla aún los posibles ajustes por el relieve lunar, que podrían modificar la duración uno o dos segundos.



Además del recorrido de totalidad, el eclipse también será visible de manera parcial en más de 70 países de Europa, África, Asia y parte de Oceanía. Entre ellos están España, Francia, Egipto, India, Turquía, Japón, Sudáfrica y Australia, entre otros.

¿Dónde será visible desde Colombia?

Aunque este fenómeno será globalmente significativo, plataformas como Time and Date confirmaron que no será visible desde Colombia, ni como eclipse total ni como parcial. Aun así, los astrónomos locales y aficionados al cielo podrán seguir su transmisión en vivo por canales internacionales y observatorios.

¿Por qué este eclipse será histórico?

Este evento recibe el nombre de “eclipse del siglo” debido a tres factores principales:

• La duración excepcional de la totalidad, que hasta ahora, no ha superado los cinco minutos.

• Su amplia visibilidad, que abarcará regiones de Europa, África y Asia.

• El eclipse ocurrirá cuando la Luna esté cercana al perigeo, es decir su punto más próximo a la Tierra, lo que permite una cobertura solar más extensa.



Recomendaciones de la NASA para quienes lo verán en vivo

La agencia espacial reiteró que observar un eclipse directamente sin protección certificada puede causar daños oculares permanentes.

Entre las recomendaciones, la NASA señala:



Usar gafas de observación solar seguras, certificadas bajo la norma ISO 12312-2.

Evitar ver el eclipse a través de cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares especiales.

binoculares o telescopios sin filtros solares especiales. Priorizar condiciones climáticas favorables.

Solo es seguro mirar directamente al eclipse sin protección cuando la Luna cubre por completo la superficie brillante del Sol. Esto es evidente porque, en ese instante, ya no se distingue ningún fragmento de luz solar a través de las gafas o del visor.

Siempre consulte a un experto antes de usar algún tipo de filtro, binocular o lente.

Aunque en Colombia no será visible, el eclipse del siglo promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más registrados, compartidos y analizados de la década. La combinación de duración, visibilidad y relevancia científica lo convierten en un hecho que marcará el calendario del 2027.