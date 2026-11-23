La tercera convocatoria de FEST Atenea cierra pronto su proceso de inscripciones en Bogotá para personas que quieran acceder a la educación superior mediante un modelo de crédito educativo. De acuerdo con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) mantendrá abierta esta convocatoria hasta las 11:59 p. m. del 24 de noviembre de 2026. Los interesados deben realizar la inscripción a través de la plataforma SICORE de la agencia.

El programa "permite financiar estudios técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en instituciones habilitadas por la Agencia mediante un modelo de beca-crédito con pago contingente al ingreso". Bajo este esquema, el beneficiario comienza a pagar cuando obtiene ingresos y las cuotas se determinan de acuerdo con su capacidad de pago. El plazo máximo establecido para el pago es de 12 años. Si al terminar ese periodo permanece un saldo pendiente, este será condonado, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.



¿Quiénes pueden participar en FEST Atenea?

La convocatoria está dirigida a personas de hasta 28 años que sean bachilleres egresados de colegios ubicados en Bogotá o que estén cursando grado 11 de calendario A al momento del cierre de las inscripciones. También pueden participar quienes hayan validado su bachillerato ante el ICFES, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos. Entre las condiciones para postularse están:



Haber presentado la prueba Saber 11.

Tener 28 años o menos al 24 de noviembre de 2026.

Pertenecer a un hogar de estrato socioeconómico 0, 1, 2, 3 o 4.

Estar en proceso de admisión, haber sido admitido o encontrarse cursando un programa académico habilitado.

No haberse graduado de un programa de educación superior en el nivel profesional universitario.

No tener activo otro beneficio que financie un programa de pregrado con recursos del Distrito Capital.

La convocatoria contempla tanto a estudiantes nuevos como a quienes ya cursan estudios en una institución de educación superior, siempre que el programa esté habilitado y se cumplan las condiciones de participación.



¿Qué estudios se pueden financiar?

FEST Atenea permite acceder a financiación para programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios que hagan parte de la oferta habilitada por la Agencia Atenea. Los aspirantes deben realizar por su cuenta el proceso de admisión ante alguna de las instituciones de educación superior que tengan convenio vigente y cuyo programa esté contemplado en la convocatoria. La plataforma de Atenea cuenta con un tablero para consultar los programas disponibles. Esta herramienta sirve para revisar la oferta, pero la inscripción a la convocatoria debe hacerse directamente mediante SICORE.

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Además, la convocatoria contempla la condonación del 100% de los intereses para quienes se gradúen y permite acumular hasta un 20% de condonación del capital, de acuerdo con determinadas condiciones. La distribución de esa condonación adicional contempla:



10% para quienes al momento de graduarse estén clasificados en los grupos A a C del Sisbén IV.

para quienes al momento de graduarse estén clasificados en los grupos A a C del Sisbén IV. 5% para mujeres.

para mujeres. 3% para personas en condición de vulnerabilidad estructural al momento de graduarse.

para personas en condición de vulnerabilidad estructural al momento de graduarse. 2% para quienes se encuentren en el percentil 90 del componente general de las pruebas Saber Pro o se gradúen ubicándose dentro del 5 % superior de su clase.

Estos porcentajes son acumulables, según el cumplimiento de las condiciones previstas por el programa.



¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?

El calendario de la tercera convocatoria establece las siguientes fechas:



Etapa Fecha Inscripciones Del 17 al 24 de noviembre de 2026 Verificación de requisitos y asignación de cupos Del 25 de noviembre al 28 de diciembre de 2026 Publicación de resultados 29 de diciembre de 2026 Reclamaciones Del 29 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 Aceptación del beneficio Del 29 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027 Legalización del crédito con ICETEX Del 29 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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