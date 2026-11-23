Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias El Coletas, uno de los principales enlaces entre las organizaciones del narcotráfico colombiano y gallego, en el norte de España, se encuentra en estado crítico tras ser tiroteado este lunes 23 de noviembre en Madrid.



El hombre, de 53 años y nacionalidad colombiana, recibió al menos un disparo en la cabeza en un garaje de un edificio residencial dedicado al alquiler de larga duración en el barrio madrileño de Valdebebas, según informaron los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid.

El herido, que fue estabilizado en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado en estado crítico a un hospital escoltado por fuerzas policiales, fue identificado como Sánchez Rey, adelantó el diario ABC y confirmaron a EFE fuentes próximas a la investigación.



¿Por qué atentaron contra El Coletas?

La Policía encontró en el lugar de los hechos dos armas de fuego. Las fuentes consultadas por EFE apuntan que detrás del suceso de este lunes 23 de noviembre estaría una deuda que la víctima no habría pagado.

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La Policía Nacional se encuentra en estos momentos buscando al autor o autores del tiroteo.



Prontuario criminal de ‘El Coletas’

'El Coletas', señalado de haber sido enlace de alias Loco Barrera y narcotraficantes españoles, fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en julio de 2009, explicó la policía española en un comunicado. El cargamento fue localizado entonces en una "lancha sin bandera", precisó el texto. En ese entonces, el sospechoso llevaba en la capital española "una vida con un alto poder adquisitivo". Tenía "la rutinaria vida de millonario", añadió en declaraciones a AFP una portavoz policial, sin ofrecer más detalles. (Lea también: Capturan en México a ‘El Chapo Isidro’, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI)



Antes, fue extraditado a España en 2011 y la Audiencia Nacional lo condenó a 8 años de cárcel al tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a 7 años.



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL